Суцільний фейк і працює на Кремль. У Порошенка відреагували на заяву колишнього соратника – Жванії

На заяву колишнього народного депутата Давида Жванії, яку він опублікував в Youtube, повідомившии що колишній президент захопив владу в 2014 році, відреагувала партія Петра Порошенка "Європейська солідарність". Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності" в коментарі "Українській Правді", передають Українські Новини.

"Українці здавна кажуть, брехнею весь світ обійдеш, а назад не повернешся. Це про заяву Жванії – суцільний фейк. Але з ним таке вже не перший раз. Жванія настільки часто міняв позиції, що цілком логічно виглядає завершення його кар'єри на службі у Кремля", – йдеться в повідомленні.

Також у Порошенка заявляють, що протягом останніх років Жванія часто перебуває в Росії.

"І не тільки для того, щоб взяти участь у телешоу пропагандиста Соловйова. Не читайте все з листочка, пане Жванія. Тому що дуже схоже на Деркача виходить", – повідомляє видання.

Раніше Українські Новини повідомляли, колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що передавав через Павла Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 мільйонів євро за підтримку Петра Порошенка на президентських виборах у 2014 році.

Також Давид Жванія повідомив, що під час правління Петро Порошенко через корупційні схеми вивів в офшори близько 4 мільярдів доларів.