підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 липня 2020, середа, 21:09 6
Зовнішня політика 2020-07-15T22:00:01+03:00
Українські Новини
Путін поскаржився Меркель на контрпродуктивність України

Путін поскаржився Меркель на контрпродуктивність України

Елизавета Кесельман
Ангела Меркель, Володимир Путін, Ситуація в зоні ООС, Ситуація на Сході
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru
Володимир Путін і Ангела Меркель. Фото: ntv.ru

Президент Росії Володимир Путін, який вважає, що відносини України і Росії ніяк не пов'язані з анексією Криму, обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі. Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента Росії, передають Українські Новини.

"Основну увагу було приділено ситуації на південному сході України. Президентом Росії акцентована контрпродуктивність спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей. Підкреслено, що лінія Києва на вибіркове виконання своїх зобов'язань за цим документом заводить у глухий кут переговорний процес", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента Росії, обидві сторони негативно оцінили заяви офіційних осіб України про необхідність перегляду "мінського комплексу заходів".

"Підтверджена безальтернативність мінських угод як єдиної основи для врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. У цьому контексті наголошено на важливості повної і безумовної реалізації комплексу заходів" та рішень, прийнятих на самітах "нормандського квартету", в тому числі в Парижі 9 грудня 2019 року", — сказано в повідомленні.

Крім того, Путін і Меркель висловилися за активізацію роботи на цьому напрямку, перш за все по лінії помічників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак вважає анекдотичною пропозицію України вести переговори з призначеними нею до складу своєї делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) представниками Донбасу.

Більше новин про: Ангела Меркель Володимир Путін Ситуація в зоні ООС Ситуація на Сході

Зеленський відправив Хомчака на Донбас через загос...
При евакуації загиблого із зони ООС загинув військ...
Принижує жінок і піддається впливу диктаторів. У C...
Путін привітав народ України, але не Зеленського, ...
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
Новини
Зеленський пропонує Раді призначити Шевченка головою НБУ 22:51
З початку 2020 року двоє українців померли від ботулізму, ще 40 захворіли 22:05
Біля танкера "Дельфі" знову розлилися нафтопродукти. Забруднення вже локалізували 21:55
Ізраїль може повернути жорсткий карантин протягом кількох днів 21:30
На виплату підвищених пенсій направили вже більше ніж 23 мільярди гривень 21:18 Інфографіка
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні легалізували гральний бізнес 11:26
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
більше новин
У МОЗ розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok