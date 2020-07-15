Путін поскаржився Меркель на контрпродуктивність України

Президент Росії Володимир Путін, який вважає, що відносини України і Росії ніяк не пов'язані з анексією Криму, обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі. Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента Росії, передають Українські Новини.

"Основну увагу було приділено ситуації на південному сході України. Президентом Росії акцентована контрпродуктивність спроб української сторони спотворити зміст мінських домовленостей. Підкреслено, що лінія Києва на вибіркове виконання своїх зобов'язань за цим документом заводить у глухий кут переговорний процес", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням прес-служби Президента Росії, обидві сторони негативно оцінили заяви офіційних осіб України про необхідність перегляду "мінського комплексу заходів".

"Підтверджена безальтернативність мінських угод як єдиної основи для врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту. У цьому контексті наголошено на важливості повної і безумовної реалізації комплексу заходів" та рішень, прийнятих на самітах "нормандського квартету", в тому числі в Парижі 9 грудня 2019 року", — сказано в повідомленні.

Крім того, Путін і Меркель висловилися за активізацію роботи на цьому напрямку, перш за все по лінії помічників лідерів Росії, Німеччини, Франції та України.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак вважає анекдотичною пропозицію України вести переговори з призначеними нею до складу своєї делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) представниками Донбасу.