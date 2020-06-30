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30 червня 2020, вівторок, 13:05 4
Політика 2020-06-30T13:52:04+03:00
Українські Новини
Громадські організації вимагають включити їх представників до складу Тристоронньої контактної групи

Громадські організації вимагають включити їх представників до складу Тристоронньої контактної групи

Алина Заика

Громадські організації вимагають включити їх представників до складу української делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

Про це повідомив адвокат, правозахисник, голова Громадської ради при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Геннадій Борисичев під час пресконференції, передають Українські Новини.

"Ми вийшли з цією ініціативою, щоб показати президенту Володимиру Зеленському, що є альтернативні люди, є громадські діячі, журналісти, правозахисники, політологи", - сказав він.

Він зазначив, що мінський процес продовжує саботуватися оточенням Зеленського, створюються штучні перешкоди для реалізації його передвиборчих обіцянок щодо швидкого мирного врегулювання на Донбасі.

Представники громадських організацій зазначили, що непрозорі призначення переговірників як представників ОРДЛО, а також явно другорядних осіб, що не володіють достатнім авторитетом у середовищі самих переселенців, викликали недовіру у більшої частини українського суспільства, і абсолютне заперечення у тих, хто проживає на підконтрольних територіях.

За словами журналіста, представника громадської організації "Центр Свободи Слова" Дмитра Васильця, переговори про врегулювання ситуації на Донбасі увінчаються успіхом лише за участі в них людей, які не сприяють розпалюванню війни.

Доктор політичних наук Олександр Семченко, ж наголосив, що сама ініціатива президента про включення до складу делегацій представників громадськості - носить позитивний характер.

Однак, виконання самої ініціативи віцепрем'єр-міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Рєзніковим, дискредитувало саму ідею.

На думку Семченка, представлені переговорники від громадськості керуються лише особистими політичними інтересами і ні до чого хорошого це не призведе.

Крім цього, представники громадських організацій пригрозили Зеленському, що у випадку його бездіяльності, вони мають намір створити більш ефективні переговорні майданчика.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня президент Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія).

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