Податкові канікули і мобілізація: що Зеленський запропонував резервістам

Президент Володимир Зеленський обговорив з Радою резервістів Збройних сил законодавчі зміни щодо військового резерву після того, як Міноборони України оголосило призов резервістів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками Ради резервістів Збройних сил України обговорив зміни в законодавство, що стосуються військового резерву", - сказано в ньому.

Учасники обговорили законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку".

Він передбачає переформування у відповідності з європейськими підходами військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Також він впроваджує новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з числа резервістів в особливий період, яка передбачає можливість призову без оголошення мобілізації на строк до шести місяців.

Документ також передбачає поширення на резервістів комплексу соціальних гарантій, які діють для мобілізованих осіб, а також створення військового обліку резервістів за допомогою автоматизованої системи "Оберіг" (Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних і резервістів).

Крім цього законопроєкту співрозмовники обговорили проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань удосконалення забезпечення організації виконання військового обов'язку в особливий період".

Він передбачає пільгове оподаткування фізичних осіб - підприємців у разі їх призову на військову службу з числа резервістів в особливий період.

Зокрема, на весь час такої служби вони звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Заступник голови Ради резервістів Мирослав Гай подякував Зеленському за підтримку ініціативи та винесення на розгляд парламенту законопроєктів як невідкладних.

Він висловив надію на те, що у вересні ці законопроєкти будуть проголосовані в першому читанні.

Під час зустрічі Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди.

За його словами, йому відомо, що для більшості військових нагороди - не головне, однак він висловив переконання, що з таких деталей, як нагорода за бойові заслуги, складається ставлення влади до військових і їх подвигів.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня президент Володимир Зеленський через карантин переніс призов на строкову військову службу на літо.

Тим часом, раніше Кабінет Міністрів визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 осіб.