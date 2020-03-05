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05 березня 2020, четвер, 11:16 31
Силові структури 2020-03-05T13:26:19+02:00
Українські Новини
Навесні в армію призовуть 16,5 тис. осіб: витратять 70 млн гривень

Навесні в армію призовуть 16,5 тис. осіб: витратять 70 млн гривень

Надежда Комендантова
Кабмін, ЗСУ, Призов в армію, Весняний призов
Призовники.
Призовники.

Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 чоловік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

Так, загальна чисельність призовників становитиме 16 460 осіб, з яких в Збройні сили направлять 9 000 осіб, у Національну гвардію - 5 460 людини, у Державну прикордонну службу - 1 300 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб.

Зокрема, в Києві планується призвати строкову військову службу 600 чоловік.

Максимальна кількість призовників (1 520) планується набрати в Дніпропетровській області, а мінімальне (290) - у Луганській.

Видатки на призовну кампанію становитимуть 70,7 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020.

Міноборони розробляє електронний військовий квиток а ще в Україні пропонують відновити призов на строкову службу з 18 років.

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Навесні в армію призовуть 16,5 тис. осіб: витратять 70 млн гривень
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