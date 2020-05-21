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21 травня 2020, четвер, 12:56 10
Силові структури 2020-05-21T14:15:02+03:00
Українські Новини
Міноборони України оголосило заклик резервістів

Міноборони України оголосило заклик резервістів

Ольга Фандорина
ЗСУ, Міноборони, призов, резервісти
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Міністр оборони Іван Руснак підписав наказ про призов на військову службу у червні-липні 500 офіцерів запасу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з наказом, підлягають призову резервістів за 16 військово-обліковими спеціальностями віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки і не проходили військову службу.

Офіцери будуть направлені на курси перепідготовки і підвищення кваліфікації військових закладах та військових навчальних підрозділах для обов'язкової підготовки протягом трьох місяців.

Підготовка на курсах розпочнеться з 2 липня. Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади у військові частини ЗСУ.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень.

Раніше Кабінет Міністрів ускладав чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 чоловік.

В Україні з-за карантину заклик на строкову службу перенесли на літо.

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