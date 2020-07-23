Кабмін виділив 13,1 млн гривень для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям 5 загиблих учасників АТО

Міністерству у справах ветеранів Кабінет Міністрів виділив 13,1 млн гривень для виплати одноразової грошової допомоги родинам 5 загиблих учасників антитерористичної операції, а також 15 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранень, отриманих під час АТО.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, 6 млн гривень виділено 5 сім'ям загиблих учасників АТО, 7,1 млн гривень – 15 особам з інвалідністю (3,8 млн гривень – 8 інвалідам II групи, 3,3 млн гривень – 7 інвалідам III групи).

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів виділив 672 мільйони гривень на ліквідацію наслідків повені в західних областях України.

Також уряд виділив Державному управлінню справами 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом для забезпечення готовності і реагування лікарень на спалах COVID-19.

Крім того, Кабінет міністрів встановив виплати постраждалим від повені у Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300.