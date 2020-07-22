Від коронавірусу за пів року в Україні померли 663 людини з 240 тис. померлих

У січні-травні в Україні померли 239 967 осіб, у тому числі від захворювання COVID-19 - 663 людини в той час, як станом на ранок 22 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зросла на 829 до 60 995, кількість померлих від захворювання — на 16 осіб до 1 534.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

В тому числі у 642 людей вірус був ідентифікований за життя, а у 21 – ні.

За вказаний період від хвороби органів дихання померли 5 057 осіб (у тому числі від грипу і пневмонії – 2 699).

Найбільше людей померли від хвороб системи кровообігу – 164 384 особи (з них 113 603 від ішемічної хвороби серця).

Від утворення пухлин померли 32 208 осіб (з них від злоякісних – 31 930).

Від зовнішніх причин померли 11 308 осіб (з них внаслідок навмисного самоушкодження – 2 435, транспортних нещасних випадків – 1 360, від отруєння алкоголем - 1 025, внаслідок нападу з метою вбивства і нанесення ушкоджень - 591).

Від хвороб органів травлення померли 9 598 осіб (з них алкогольної хвороби печінки – 743).

Від інфекційних і паразитарних хвороб померли 3 197 осіб (від туберкульозу - 1 405, від вірусу імунодефіциту (ВІЛ) - 1 355), від хвороб нервової системи – 1 809 осіб.

Від некласифікованих в інших рубриках симптомів, ознак і відхилень від норми, виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях померли 7 939 осіб.

Наголошується, що інформація, дана без урахування тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-травня чисельність населення України скоротилася на 116,7 тис. осіб і станом на 1 червня становила 41 785,8 тис. осіб в той час, як за прогнозом до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 мільйонів.