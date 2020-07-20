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20 липня 2020, понеділок, 22:17 7
Суспільство 2020-07-20T23:45:02+03:00
Українські Новини
Народжуваність вдвічі нижче ніж смертність: населення України продовжує стрімко скорочуватися

Народжуваність вдвічі нижче ніж смертність: населення України продовжує стрімко скорочуватися

Надежда Комендантова
населення України, Смертність, Держстат, народжуваність
Населення. Фото:2016-god.com
Населення. Фото:2016-god.com

Протягом січня-травня чисельність населення України скоротилася на 116,7 тис. осіб і станом на 1 червня становила 41 785,8 тис. осіб в той час, як за прогнозом до кінця 21 століття населення України скоротиться до 17 мільйонів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість померлих перевищує кількість народжених: на 100 померлих припадає 48 народжених.

Як повідомляли Українські Новини, протягом січня-квітня 2020 року чисельність населення України скоротилася на 96,2 тис. осіб і станом на 1 травня становила 41 806,2 тис. осіб.

Протягом 2019 року чисельність населення України скоротилася на 250,8 тис. осіб і на 1 січня становила 41 902,4 тис. осіб, а міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що чисельність населення України станом на 1 грудня 2019 року становить 37 289,4 тис. осіб.

В 2018 році чисельність населення України скоротилася на 233,2 тис. осіб і на 1 січня становила 42 153,2 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

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