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22 липня 2020, середа, 21:36 5
Суспільство 2020-07-22T22:45:02+03:00
Українські Новини
На 2 пляжах Києва заборонено купатися, а на 12 - просто не рекомендується: список

На 2 пляжах Києва заборонено купатися, а на 12 - просто не рекомендується: список

Ольга Фандорина
Плесо, Пляжі Києва, пляжі
Пляж на Оболоні
Пляж на Оболоні

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує на 12 і забороняє купатися на 2 пляжах Києва після того, як дозволило купатися без обмежень на 9 пляжах.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"Оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Про це повідомили в КП "Плесо", - сказано в повідомленні.

Зокрема, жовті прапори (купатися рекомендується) отримали пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Вир", "Галерна", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Передмістна слобідка".

Червоними прапорами (купатися заборонено) відзначені пляжі "Райдуга" і "Тельбін".

Згідно з інформацією підприємства, така ситуація обумовлена сильними опадами, які були напередодні у вівторок.

З роз'яснення фахівців, після сильних опадів у водоймах показники санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень перевищують допустиму для купання норму.

На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.

Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам.

9 липня Держпродспоживчслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.

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