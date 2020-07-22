На 2 пляжах Києва заборонено купатися, а на 12 - просто не рекомендується: список

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує на 12 і забороняє купатися на 2 пляжах Києва після того, як дозволило купатися без обмежень на 9 пляжах. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини. "Оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Про це повідомили в КП "Плесо", - сказано в повідомленні. Зокрема, жовті прапори (купатися рекомендується) отримали пляжі "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Вир", "Галерна", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Передмістна слобідка". Червоними прапорами (купатися заборонено) відзначені пляжі "Райдуга" і "Тельбін". Згідно з інформацією підприємства, така ситуація обумовлена сильними опадами, які були напередодні у вівторок. З роз'яснення фахівців, після сильних опадів у водоймах показники санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень перевищують допустиму для купання норму. На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні. Також на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним вимогам. 9 липня Держпродспоживчслужба визнала 11 пляжів у Києві непридатними для купання через кишкову паличку.