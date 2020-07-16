Перед вихідними в Києві відкрили дві третини пляжів

Комунальне підприємство "Плесо" дозволило купатися без обмежень на 9 пляжах Києва після того, як на всіх столичних пляжах вивісили жовті прапори.

Про це йдеться в повідомленні КП "Плесо" у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За результатами проведених КП "Плесо" лабораторних досліджень проб води оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішені на таких пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерна", – йдеться в ньому.

Жовтий прапор, який означає, що купатися не рекомендовано тимчасово, вивішений на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Червоний прапор, який означає, що купатися заборонено, вивішений на пляжі "Передмістна Слобідка" через зафіксоване відхилення бактеріологічних показників допустимої норми.

Як повідомляли Українські Новини, раніше купатися було дозволено у водоймах 12 пляжів Києва та у 20 зонах відпочинку для купання.

Також КМДА склала список найкращих київських пляжів, де можна і потрібно купатися, 8 з них претендують на нагороду "Блакитний прапор".