підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 липня 2020, четвер, 15:45 12
Суспільство 2020-07-16T18:00:03+03:00
Українські Новини
Перед вихідними в Києві відкрили дві третини пляжів

Перед вихідними в Києві відкрили дві третини пляжів

Ирина Николенко
кишкова інфекція, Пляжі Києва, пляжі, Заборона купатися
Пляж Києва. Фото: stevebannister.com
Пляж Києва. Фото: stevebannister.com

Комунальне підприємство "Плесо" дозволило купатися без обмежень на 9 пляжах Києва після того, як на всіх столичних пляжах вивісили жовті прапори.

Про це йдеться в повідомленні КП "Плесо" у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За результатами проведених КП "Плесо" лабораторних досліджень проб води оновлені поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішені на таких пляжах: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Центральний", "Троєщина", "Чорторий", "Галерна", – йдеться в ньому.

Жовтий прапор, який означає, що купатися не рекомендовано тимчасово, вивішений на пляжах: "Веселка", "Тельбін", "Вербний", "Пуща-Водиця".

Червоний прапор, який означає, що купатися заборонено, вивішений на пляжі "Передмістна Слобідка" через зафіксоване відхилення бактеріологічних показників допустимої норми.

Як повідомляли Українські Новини, раніше купатися було дозволено у водоймах 12 пляжів Києва та у 20 зонах відпочинку для купання.

Також КМДА склала список найкращих київських пляжів, де можна і потрібно купатися, 8 з них претендують на нагороду "Блакитний прапор".

Більше новин про: кишкова інфекція Пляжі Києва пляжі Заборона купатися

В Одесі спалах захворюваності на кишкові інфекції...
Кишкова паличка на пляжах. Вірусолог дав рекоменда...
У п'яти областях і в Києві якість води на пляжах н...
Морська вода на 4 пляжах Одеси не відповідає мікро...
Перед місцевими виборами Рада змінила виборчий кодекс: що змінилося
Кабмін хоче поділити регіони на чотири зони і вводити карантинні обмеження залежно від ситуації
Новини
Прикордонники затримали іноземця, ймоворіно причетного до пожежі в готелі "Токіо стар" в Одесі 17:39
Гривня пішла вниз. Офіційний курс нацвалюти на п'ятницю 17:27
В одеському дитбудинку спалах коронавірусу: заразилися 15 дітей 17:21
Греція зобов'язала українців здавати тест на COVID-19 перед в'їздом 17:05
Віцепрем'єр Уруський заробив трохи більше 7 тисяч гривень за 2019 рік 17:04
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
На Прикарпатті відновили газопровід, зруйнований паводком 12:00
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok