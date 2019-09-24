В. о. голови "Укравтодору" Новак подав у відставку

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак, який раніше планував звільнитися, подав у відставку.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору", передають Українські Новини.\r\n"Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку я отримав, і особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника "Укравтодору", - заявив Новак.\r\nВін зазначив, що задоволений результатами своєї трирічної роботи на посаді голови "Укравтодору".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНовак підкреслив, що дорожня галузь в Україні була реформована дуже швидко.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі. У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.\r\nРаніше Славомір Новак задекларував 893 849 гривні зарплати за основним місцем роботи.\r\nТакож Славомір Новак за роботу в січні-лютому 2017 року отримав надбавку до заробітної плати в розмірі 900%.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n