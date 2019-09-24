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24 вересня 2019, вівторок, 19:36 36
Політика 2019-09-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
В. о. голови "Укравтодору" Новак подав у відставку

В. о. голови "Укравтодору" Новак подав у відставку

Славомір Новак
Славомір Новак

Виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак, який раніше планував звільнитися, подав у відставку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтодору", передають Українські Новини.

"Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку я отримав, і особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника "Укравтодору", - заявив Новак.

Він зазначив, що задоволений результатами своєї трирічної роботи на посаді голови "Укравтодору".

Новак підкреслив, що дорожня галузь в Україні була реформована дуже швидко.

Як повідомляли Українські Новини, на посаді голови "Укравтодору" Новак заробляє більше, ніж міністром у Польщі. У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Раніше Славомір Новак задекларував 893 849 гривні зарплати за основним місцем роботи.

Також Славомір Новак за роботу в січні-лютому 2017 року отримав надбавку до заробітної плати в розмірі 900%.

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