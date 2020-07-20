НАБУ і САП прийшли з обшуками в офіси "Укравтодору" у Києві та Львові

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить обушки в офісах "Укравтодору" та місцях проживання ексчиновників державного агентства в Києві та Львові по справі про можливу корупцію колишнього в.о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передають Українські Новини.

Обшуки проводяться в рамках спільного з Польщею розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Слідчі дії проводяться в офісах "Укравтодору", компаній - учасників тендерів, а також за місцем проживання колишніх чиновників "Укравтодору" і громадян Польщі - можливих учасників ОЗУ.

Офіс "Укравтодору" в Києві. Фото: пресслужба НАБУ

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2019 Славомір Новак, виконуючий обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг, подав у відставку.

Його було затримано у Польщі з підозрою у корупційних діях у рамках організованої злочинної групи в складі 3 осіб. Проводиться розслідування з участю НАБУ та САП.