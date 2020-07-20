НАБУ повідомило про підозру одному з фігурантів справи ексглави "Укравтодору"

Одному з представників злочинної групи на чолі з колишнім в. о. голови "Укравтодору" Славоміром Новаком, якого затримали в Польщі, Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру у Львові.

Про це пресслужба НАБУ повідомляє в Твіттері.

"Львів. Тривають слідчі дії в рамках спільного розслідування НАБУ і Центрального антикорупційного бюро Польщі діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства. Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб", - сказано в повідомленні.

Вручення підозри. Фото: НАБУ

Нагадаємо, сьогодні в Польщі за звинуваченням у корупції затримали Словаміра Новака, який раніше був виконуючим обов'язки керівника "Укравтодору".

Слідчі дії ведуться і в Україні.

Також Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в Києві та Львові у справі про можливу корупцію колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор") Славоміра Новака.

У жовтні 2016 Кабінет Міністрів призначив новим виконуючим обов'язки голови "Укравтодору" екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака. У вересні 2019 року Новак подав у відставку.