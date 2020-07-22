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22 липня 2020, середа, 19:48 8
Силові структури 2020-07-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
Бойовики застосували заборонену зброю і поранили двох воїнів ЗСУ

Бойовики застосували заборонену зброю і поранили двох воїнів ЗСУ

Надежда Комендантова
ООС, війна на Донбасі, Бойовики, зведення ООС
ООС, Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
ООС, Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

У середу, 22 липня, бойовики 6 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) , 2 українських військовослужбовців отримали поранення після того, як напередодні в бою загинув військовий, ще один - поранений.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"22 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосовувати важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вів вогонь поблизу Майорського і хутора Вільного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь біля Мар'їнки, Лебединського та Богданівки.

За поточну добу, в результаті ворожих обстрілів, 2 військових зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, 20 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ порушили режим припинення вогню 17 разів. Загинув один український військовий, ще один зазнав поранення. Про це сказано в повідомленні штабу ООС.

 Раніше бойовики віддали неідентифіковане тіло загиблого військового Україні.

 

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