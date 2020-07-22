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22 липня 2020, середа, 18:33 11
Президент 2020-07-22T19:45:01+03:00
Українські Новини
За порушення карантину суди наклали штрафи на 7,7 млн гривень

За порушення карантину суди наклали штрафи на 7,7 млн гривень

Ирина Николенко
Карантин, Володимир Зеленський, Нацполіція, Штрафи за порушення карантину
Національна поліція. Фото: freepik
Національна поліція. Фото: freepik

У посилення публічної безпеки у зв'язку з хвилею повідомлень про замінування, а також роботі з контролю дотримання карантинних обмежень та заходів, які продовжили до кінця літа, задіяні 14 тис. правоохоронців.  

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів, під час якої обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 і операцію зі звільнення заручників в Луцьку... Главі держави повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу у місцях, де надходять повідомлення про мінування. Також продовжують роботу із контролю за дотриманням карантину. У загальній складності понад 14 тисяч правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії і ЗСУ залучені до заходів із запобігання поширення коронавірусу і посилення публічної безпеки", - сказано в ньому.

Все було складено майже 20 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину, а суди наклали штрафи на порушників на загальну суму 7,7 млн гривень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на нараді, що в середу Кабінет Міністрів розгляне постанову, в якій визначено нові норми карантину.

За його словами, зміняться підходи до показників захворюваності, норми будуть гармонізовані з європейськими.

Зокрема, розрахунки будуть проводитися не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів розділив регіони на 4 зони: зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Раніше міністр Максим Степанов анонсував продовження карантину в Україні до кінця осені цього року.

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