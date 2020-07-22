За порушення карантину суди наклали штрафи на 7,7 млн гривень

У посилення публічної безпеки у зв'язку з хвилею повідомлень про замінування, а також роботі з контролю дотримання карантинних обмежень та заходів, які продовжили до кінця літа, задіяні 14 тис. правоохоронців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з представниками уряду та правоохоронних органів, під час якої обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 і операцію зі звільнення заручників в Луцьку... Главі держави повідомили, що правоохоронці несуть посилену службу у місцях, де надходять повідомлення про мінування. Також продовжують роботу із контролю за дотриманням карантину. У загальній складності понад 14 тисяч правоохоронців, курсантів, військовослужбовців Нацгвардії і ЗСУ залучені до заходів із запобігання поширення коронавірусу і посилення публічної безпеки", - сказано в ньому.

Все було складено майже 20 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину, а суди наклали штрафи на порушників на загальну суму 7,7 млн гривень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на нараді, що в середу Кабінет Міністрів розгляне постанову, в якій визначено нові норми карантину.

За його словами, зміняться підходи до показників захворюваності, норми будуть гармонізовані з європейськими.

Зокрема, розрахунки будуть проводитися не за кількістю хворих, а за динамікою захворюваності, як це робиться в країнах Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів розділив регіони на 4 зони: зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону".

Раніше міністр Максим Степанов анонсував продовження карантину в Україні до кінця осені цього року.