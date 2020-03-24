У лютому промислове виробництво продовжило скорочуватися

У лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,1% (скоригованих) порівняно з лютим 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в лютому 2020 року промвиробництво зросло на 0,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і скоротилося на 0,2% (скоригованих) порівняно з січнем 2020 року.

У січні-лютому 2020 року порівняно з січнем-лютим 2019 року промвиробництво скоротилося на 3,1%.

Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у лютому:





лютий до січня в % лютий 2020 до лютого 2019 в % січень- лютий 2020 до січня-лютого 2019 Промисловість 100,4 98,5 96,9 Добувна промисловість 93,1 95,9 95,7 З неї: - видобуток кам’яного і бурого вугілля 98,8 84,7 82,7 - видобуток сирої нафти і природного газу 93,0 99,8 98,5 - видобуток металевих руд 90,0 94,4 96,3 Обробна промисловість 105,2 99,6 98,6 Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів 103,0 106,6 104,5 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів із шкіри та інших матеріалів 103,6 98,5 101,2 Виробництво виробів із деревини, Виробництво паперу і поліграфічна діяльність 101,8 112,7 117,6 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки 89,9 102,2 103,1 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 102,6 122,5 123,4 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 127,7 99,7 93,2 Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 121,7 96,6 95,5 Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання 99,9 95,9 92,7 Машинобудування 115,4 86,8 86,4 - Виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 115,5 87,0 84,4 - Виробництво електрообладнання 122,6 95,1 101,9 - Виробництво машин і обладнання, не віднесених до інших груп 124,3 86,8 84,9 - Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів 104,1 83,0 81,9 Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин та обладнання 102,5 97,2 99,0 Поставка електроенергії, газу та кондиційованого повітря 95,5 98,2 92,9 Основні промислові групи Товари проміжного споживання 100,6 98,9 98,8 Інвестиційні товари 111,2 85,9 84,9 Споживчі товари короткострокового використання 104,5 105,5 103,4 Споживчі товари довгострокового використання 106,5 99,5 102,5 Енергія 94,4 97,9 94,7

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,7% (скоригованих) порівняно з січнем 2019 року.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% порівняно з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.