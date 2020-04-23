Промвиробництво в Україні в березні продовжило падіння

В березні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 7,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 8,6% (скоригованих) порівняно з березнем 2019 року, після того, як, у лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%,

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в березні 2020 року промвиробництво зросло на 3,6% (не скоригованих) і скоротилася на 1,3% (сезонно скоригованих) порівняно з лютим 2020 року.

У січні-березні 2020 року порівняно з січнем-березнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 5,1%.

В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.

В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,7% (скоригованих) порівняно з січнем 2019 року.

Тим часом, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на травень ціни на природний газ для промислових споживачів і установ, що фінансуються з державного бюджету.