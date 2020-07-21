У Київській області кількість нових випадків коронавіруса продовжує знижуватися

За 20 липня кількість нових хворих на коронавірус в Київській області у порівнянні з минулою добою склала 24 людини до загальних 3 332. Госпіталізовано 1 особу, а 14 – одужали.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"На 10:00 офіційно підтверджено 3 332 випадки захворювання коронавірусом. У тому числі у 284 дітей і 554 медичних працівників. За добу підтверджено 24 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 7 дітей від 3 до 12 років", - сказано в ньому.

1 хворий за останню добу госпіталізований і перебуває на стаціонарному лікуванні, а решта 23 людини перебувають на самоізоляції під наглядом.

14 осіб одужали за добу.

За весь період пандемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 було госпіталізовано 637 осіб, решта 2 695 відправлені на самоізоляцію.

2 307 з них вже одужали.

Водночас в області від COVID-19 померли 59 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом в Києві захворюваність на коронавірус падає третій день поспіль. За минулу добу, 20 липня, 73 нових випадки.

Одна в Україні зростає смертність від COVID-19 – за добу збільшилася на 53,8%. Так, в Україні померли 20 осіб до загальних 1 158, а захворіли 673 до 60 166.