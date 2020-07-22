Дощі відступлять, але місцями збережеться прохолода. Прогноз погоди на 23 липня

За прогнозом погоди на четвер, 23 липня, в Києві без опадів, невелика хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+24 градуси, вночі +12...+14 градусів.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам .

На заході України вітер північно-західний, 5-10 м/с, невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +20...+27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, в Одеській і Херсонській областях +15...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +28...+30 градусів.

22 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Також синоптики прогнозували аномальну спеку з тропічними дощами і посухою в липні.