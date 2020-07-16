Рада призначила Уруського віцепрем'єром

Верховна Рада України призначила на посаду віцепрем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості колишнього голову Державного космічного агентства Олега Уруського.

За відповідний проєкт постанови №3842 проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

57-річний Уруський в 1996-2000 роках керував управлінням в апараті Ради національної безпеки і оборони.

З 2000 по 2003 рік обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу, а з 2003 по 2005 рік очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів.

В 2005 році був призначений першим заступником міністра промислової політики.

З січня по серпень 2015 року Уруський очолював Держкосмос.

У квітні 2020 року він був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна".

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада сьогодні, 16 липня, призначила главою Національного банку України Кирила Шевченка.

Крім того, сьогодні Радою розглядатиметься законопроєкт, яким пропонується продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року.