Захоплення автобуса в Луцьку. Стало відомо ім'я харківського спільника терориста

Журналісти встановили особу подільника злочинця, який захопив автобус із заручниками в Луцьку. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в прокуратурі. Так, повідомляється, що прізвище спільника луцького терориста Михайленко, він 1976 року народження. Як пояснив Михайленко, всю вилучену у нього зброю і боєприпаси він привіз із зони АТО в 2014-2015 роках і зберігав нібито в цілях самооборони. Крім того, Михайленко пояснив, що 21.07.20 в 14.20 він отримав пакет з "Нової пошти", в якому перебували монети. За словами джерела в ході обшуку у Михайленка було виявлено та вилучено: 4 корпусу гранат "РГД-5"; 2 корпуси для ручних гранат "Ф-1"; 6 запалів типу "УЗРГМ"; 3 навчально-імітаційних запалу; 2 пістолети "ТТ"; 1 пістолет "DREYSE"; гладкоствольну рушницю "Cobalt"; 122 набої 12-го калібру; 67 набоїв калібру 7,62 мм; 33 патрони калібру 7,65 мм. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виконав одну з вимог терориста, що захопив автобус з заручниками в Луцьку, – записав відеозвернення із закликом дивитися фільм "Земля". Після здійснення затримання злочинця президент видалив матеріал.