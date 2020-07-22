Захоплення автобуса в Луцьку. Стало відомо ім'я харківського спільника терориста

Журналісти встановили особу подільника злочинця, який захопив автобус із заручниками в Луцьку. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в прокуратурі.

Так, повідомляється, що прізвище спільника луцького терориста Михайленко, він 1976 року народження.

Як пояснив Михайленко, всю вилучену у нього зброю і боєприпаси він привіз із зони АТО в 2014-2015 роках і зберігав нібито в цілях самооборони.

Крім того, Михайленко пояснив, що 21.07.20 в 14.20 він отримав пакет з "Нової пошти", в якому перебували монети.

За словами джерела в ході обшуку у Михайленка було виявлено та вилучено:

4 корпусу гранат "РГД-5";

2 корпуси для ручних гранат "Ф-1";

6 запалів типу "УЗРГМ";

3 навчально-імітаційних запалу;

2 пістолети "ТТ";

1 пістолет "DREYSE";

гладкоствольну рушницю "Cobalt";

122 набої 12-го калібру;

67 набоїв калібру 7,62 мм;

33 патрони калібру 7,65 мм.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виконав одну з вимог терориста, що захопив автобус з заручниками в Луцьку, – записав відеозвернення із закликом дивитися фільм "Земля".

Після здійснення затримання злочинця президент видалив матеріал.