Домінікана ввела надзвичайний стан на 45 днів через коронавірус

Тоді як Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до початку осені, Домініканська Республіка оголосила надзвичайний стан у зв'язку із зростанням випадків коронавірусу, який триватиме 45 днів. Про це повідомляє CNN.

Як наголошується, указ підписав президент країни Даніло Медіна. У документі вказується, що режим надзвичайного стану вводиться на 45 днів (півтора місяця) через збільшення передачі COVID-19 і для запобігання переповнення державної та приватної системи охорони здоров'я.

Які конкретно додаткові заходи будуть введені в зазначений період — не повідомляється. Напередодні влада Домінікани оголосили про закриття пляжів у всій країні, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.

Останні дні на Домінікані реєструють щодня понад тисячу випадків коронавірусу. Зростання захворюваності почався на початку літа.

Наразі відомо про майже 54 тисячі хворих у країні. Від інфекції померли 993 людини, ще 25,5 тисяч пацієнтів змогли одужати.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять в ЄС, через пандемію коронавірусу.