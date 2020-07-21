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21 липня 2020, вівторок, 11:33 12
Світ 2020-07-21T12:15:01+03:00
Українські Новини
Домінікана ввела надзвичайний стан на 45 днів через коронавірус

Домінікана ввела надзвичайний стан на 45 днів через коронавірус

Елизавета Кесельман
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Домінікана. Фото: pixabay
Домінікана. Фото: pixabay

Тоді як Ізраїль продовжив заборону на в'їзд до початку осені, Домініканська Республіка оголосила надзвичайний стан у зв'язку із зростанням випадків коронавірусу, який триватиме 45 днів. Про це повідомляє CNN.

Як наголошується, указ підписав президент країни Даніло Медіна. У документі вказується, що режим надзвичайного стану вводиться на 45 днів (півтора місяця) через збільшення передачі COVID-19 і для запобігання переповнення державної та приватної системи охорони здоров'я.

Які конкретно додаткові заходи будуть введені в зазначений період — не повідомляється. Напередодні влада Домінікани оголосили про закриття пляжів у всій країні, щоб забезпечити соціальне дистанціювання.

Останні дні на Домінікані реєструють щодня понад тисячу випадків коронавірусу. Зростання захворюваності почався на початку літа.

Наразі відомо про майже 54 тисячі хворих у країні. Від інфекції померли 993 людини, ще 25,5 тисяч пацієнтів змогли одужати.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять в ЄС, через пандемію коронавірусу.

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