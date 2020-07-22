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22 липня 2020, середа, 10:30 9
Європа 2020-07-22T12:15:02+03:00
Українські Новини
Австрія посилила карантин: у громадських місцях слід носити маски

Австрія посилила карантин: у громадських місцях слід носити маски

Елизавета Кесельман
Карантин, Австрія, Коронавірус, Коронавірус в Австрії, Карантин в Австрії
Маска. Фото: Pexels
Маска. Фото: Pexels

В Австрії, де раніше ввели заборону на авіасполучення з Україною, знову посилили карантин, і ввели нові обмеження. Про це повідомляє OE24.

Як наголошується, в країні ввели обов'язкове носіння масок у супермаркетах, поштових відділеннях та відділеннях банків.

"Це місця, куди люди повинні ходити майже кожен день, у них немає вибору", — заявив канцлер Себастьян Курц, зазначивши, що кількість випадків зараження інфекцій в країні знову збільшилася в останні тижні.

Маски вимагають носити в громадському транспорті і в секторі охорони здоров'я (лікарі, аптеки), на торговельних і громадських ярмарках, демонстраціях та в сфері послуг (перукарня, педикюр тощо). Штраф за проїзд без маски в транспорті становить 50 євро.

Також посилені вимоги для релігійних зібрань. Кожен вірянин повинен носити маску, якщо його спільнота має контакти з зонами ризику за кордоном.

Місця відправлення культу закриваються, коли у відвідувача виявляється позитивний результат на вірус.

Як повідомляли Українські Новини, Домінікана ввела надзвичайний стан через коронавірус на 45 днів.

Крім того, посилення карантину ініціювали ще два регіони Іспанії.

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