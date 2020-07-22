Після успішних переговорів з луцьким терористом Зеленського закликають поговорити з Донбасом

Діалог Володимира Зеленського з луцьким терористом Максимом Кривошом, після якого звільнили трьох заручників, оцінило більшість тих, хто стежив за ситуацією. В соціальних мережах "похвалили" Зеленського, і закликали точно так само "поговорити з Донбасом".

"Чому говорити зі штимпом з Луцька можна, а з цілими територіями країни ні?" — написав у висновку на своїй сторінці у Facebook Микола Скорик, підтримавши депутата Олега Волошина, якого вчора облили зеленкою.

Скріншот: Facebook/ Микола Скорик

"Я згоден з Олегом Волошиним. Україна втратила багато в чому свій реальний суверенітет, який вона декларувала 1990. Що тут неправда? Порушена маса положень декларації. Україна під зовнішнім управлінням. Знову прийнятий закон про зовнішню розвідку — зайве цьому підтвердження. Ми живемо в країні брехунів, де за правду намагаються судити. Висловлюю солідарність зі своїм колегою", — зазначив він.

Таким же питанням задався і журналіст Newsone TV Богдан Амінів.

"Офіс президента, а що заважає так само, тільки з Донбасом? Зателефонувати, домовитися - закінчити війну", – написав він.

Скріншот: Facebook/ Bogdan Aminov

"З сьогоднішнього дня відкрито шлях до прямих переговорів з Пушиліним і Пасічником. Раніше офіційний Київ говорив, що ніколи не піде на переговори з терористами. Після того, як Зеленський виконав вимоги луцького терориста, прецедент створено, моральні застереження відкинуті. Тепер Володимир Олександрович може запросто перейти до виконання вимог лідерів самопроголошених республік", — написав на своїй сторінці у Facebook керівник фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко.

Скріншот: Facebook/ Костянтин Бондаренко

Тим часом, головний редактор видання "Страна.UA" Ігор Гужва назвав вчинок Зеленського досить логічним.

"Логіку Зеленського зрозуміти можна. Але варто задуматися — а що було б, якщо б вимоги були куди менш реальними? Чи готова наша правоохоронна система до відображення таких загроз, з урахуванням того, що навіть з недоумкуватим луцьким терористом не могли 10 годин впоратися?" – вважає Гужва.

Скріншот: Facebook/ Ігор Гужва

"Парадоксально — з екранів нам весь час говорять про "боротьбу з терористами на Донбасі", а коли з'явився реальний терорист, то заручників змогли визволити тільки після того, як президент виконав його вимоги. А скільки у нас в країні людей з порушеною психікою і з зброєю? Чимало. Ось про це варто передусім замислитися.

P. S. Конспірологічні версії про те, що це все була постановка в інтересах Зеленського, Авакова або ще когось поки винесемо за дужки", — резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський виконав одну з вимог терориста, і записав відеозвернення із закликом дивитися "Землян", однак пізніше його видалив.