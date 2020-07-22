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22 липня 2020, середа, 05:30 20
Lifestyle 2020-07-22T09:30:03+03:00
Українські Новини
У Комаровського розповіли, як правильно вибрати диню

У Комаровського розповіли, як правильно вибрати диню

Кира Молчанова
Євген Комаровський, їжа, диня

Сезон динь почався, і продавці знизили ціни на цей корисний продукт. Однак не всі дині однаково корисні. У програмі доктора Комаровського розповіли, як вибрати максимально корисну диню і уникнути нітратів.

З слів гості педіатра Юлії Шумилової-Мовчан, експертки з якості та безпеки харчових продуктів, дині набагато безпечніші, ніж кавуни, з точки зору забруднення нітратами. Нітратами "підгодовують" молоді плоди, які ще не встигли дозріти. Такі дині і кавуни поваляются на прилавках магазинів і ринків на початку липня. Нітрати містяться в рідині всередині плоду, тому дині набагато безпечніші за кавуни — в них більше твердої речовини.

З слів спеціалістки, не існує конкретного способу зрозуміти, чи є в продукті нітрати, крім як вибрати стиглий плід. Чим спіліша диня, тим менше шансів натрапити на нітрати. Визначити це можна по хвосту: якщо він висох, то значить диня перестала споживати речовини і зайнялася їх перетворенням у цукри.

Є кілька способів зрозуміти, що диня дозріла:

  • стигла диня пахне солодко і тонко, від неї не повинно нести зеленню;
  • якщо стукнути по стиглій дині, то почуємо глухий звук;
  • у стиглої дині шкірка поду повинна пружинити, але від натискання не повинні залишатися сліди;
  • на дині не повинно бути темних плям. Стигла диня відрізняється від зеленої насиченим кольором, навіть якщо це диня з зеленуватою шкіркою;
  • не варто купувати диню поблизу від дороги або якщо вона лежала на землі.

Раніше Українські Новини розповідали, які корисні властивості має диня.

І ділилися секретами вибору стиглого кавуна.

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