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  • Багата вітамінами і корисна для серця. Властивості і калорійність дині
16 липня 2020, четвер, 06:45 6
Lifestyle 2020-07-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
Багата вітамінами і корисна для серця. Властивості і калорійність дині

Багата вітамінами і корисна для серця. Властивості і калорійність дині

Валерия Драгомирова
Шкода, користь, диня, користь дині
Диня. Фото: pixabay
Диня. Фото: pixabay

В Україні починається сезон дині, хоч і на два тижні пізніше, але не варто його упустити, адже диня містить багато заліза, калію, кальцію, є засобом профілактики серцево-судинних захворювань.

Українські Новини розкажуть про корисні властивості дині, а також кому її не рекомендують їсти.

Користь дині

М'якоть дині містить багато заліза, калію, кальцію, магнію, вітамінів групи В, С і А, каротин і пектини. Завдяки їм диня є засобом профілактики серцево-судинних захворювань, знижує рівень холестерину в крові і запобігає розвитку атеросклерозу, заспокоює нервову систему, нормалізує роботу кишечника, а також виводить токсини. Ще диня містить багато клітковини.

Плід дині використовують як послаблювальний, сечогінний і жовчогінний засіб при захворюваннях сечовивідних шляхів, серцево-судинної системи і жовчних шляхів, при порушенні обміну речовин (подагра, нирковокам'яна хвороба тощо), при геморої, хворобах горла і хронічному кашлі.

Завдяки наявності в дині великої кількості фолієвої кислоти, її корисно вживати при недокрів'ї, захворюваннях печінки та при атеросклерозі. Калорійність дині дуже відрізняється від її сорту і умов вирощування. У середньому, її калорійність становить 33 ккал на 100 грам продукту.

З косметичною метою сік дині використовують для видалення пігментних плям, вугрів.

Шкода дині

Надмірне вживання дині викликає болі в животі, пронос. Диня протипоказана, якщо хворієте на цукровий діабет. Лікарі кажуть, що диня може призвести до підвищення рівня цукру в крові. Якщо хочете скинути зайву вагу, диню краще не вводити в свій раціон. Адже високий вміст цукру в ній впливає на метаболізм.

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