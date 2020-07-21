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21 липня 2020, вівторок, 21:58 8
Президент 2020-07-21T23:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повені в західних областях

Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію наслідків повені в західних областях

Ирина Николенко
Володимир Зеленський, повінь, Наслідки негоди, Негода на Закарпатті, Негода на Прикарпатті, Негода на Буковині, Негода на заході
Повінь. Фото: facebook.com/oleg.nykonorov
Повінь. Фото: facebook.com/oleg.nykonorov

Президент Володимир Зеленський підписав закон про фінансування заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, де через повені на заході України загинули три людини, а також затоплені житлові будинки, дороги, повалено дерева.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Президент підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 746-їх, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року", – йдеться в ньому.

Зазначено, що закон збільшує на 2 млрд гривень резервний фонд, сформований у Державному бюджеті України для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету.

Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.

Як повідомляли Українські Новини, в трьох річках в Україні знову почався підніматися рівень води.

Прокуратура Івано-Франківської області назвала ймовірну причину повені на заході, а також розпочала кримінальне провадження за фактом вирубки лісів, що ймовірно призвело до стихійного лиха на території Прикарпаття.

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