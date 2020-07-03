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03 липня 2020, пʼятниця, 19:01 4
Суспільство 2020-07-03T19:30:01+03:00
Українські Новини
Рада дозволила викладачів медуніверситетів допомагати в лікарнях, навіть якщо вони там не працюють

Рада дозволила викладачів медуніверситетів допомагати в лікарнях, навіть якщо вони там не працюють

Кира Молчанова
Верховна Рада, Верховна Рада України, Лікарі, Коронавірус, коронавірус в Україні, боротьба з коронавірусом, викладачі
Лікарі. Фото: Pixies
Лікарі. Фото: Pixies

Верховна Рада дозволила науково-педагогічним працівникам установ вищої і післядипломної освіти у сфері охорони здоров'я, які не є штатними співробітниками медичних установ, надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров'я.

За прийняття відповідного законопроєкту № 3671 за основу проголосував 281 депутат за необхідних 226, у цілому - 285 депутатів, передають Українські Новини.

Згідно з документом, викладачі та наукові співробітники зможуть працювати в лікарнях за умови наявності сертифіката лікаря-спеціаліста та згоди керівника лікарні на надання допомоги пацієнту такими співробітниками.

Також викладачі та наукові співробітники медуніверситетів зможуть надавати вторинну та високоспеціалізовану медичну допомогу і бути лікарями.

Крім того, законопроєктом закріплюється право лікаря-інтерна на участь в наданні медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що медичні працівники, хворі на коронавірус, можуть отримати виплати у розмірі до 630 тис. гривень.

Національна служба здоров'я (НСЗУ) з 1 квітня виплатила медичним установам, що надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, 14,5 млрд гривень за надання послуг пацієнтам.

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