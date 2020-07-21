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21 липня 2020, вівторок, 18:26 8 Карта
Суспільство 2020-07-21T22:05:18+03:00
Українські Новини
У Києві ввечері знову утворилися затори і тягучки. Де найбільш завантажені дороги

У Києві ввечері знову утворилися затори і тягучки. Де найбільш завантажені дороги

Ирина Николенко
ситуація на дорогах, Затори в Києві
Карта пробок в Києві 21 липня. Фото: Pixabay
Карта пробок в Києві 21 липня. Фото: Pixabay

У вівторок, 21 липня, ввечері в Києві знову завантажені дороги після того, як перед вихідними в Києві водії застрягли в заторах і тягучках. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними Google-карт, пробки і тягучки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнено на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Саксаганського, Великій Житомирській.

Затори в центрі Києва. Карта: Google MapsЗатори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також затор утворився на проспекті Степана Бандери з затримкою руху до 20 хвилин, а також на проспекті Героїв Сталінграда.

Затори на проспекті Степана Бандери. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Степана Бандери. Карта: Google Maps

Водії застрягли в заторах і на вулиці Саперно-Слобідській, з затримкою руху в 25 хвилин. Також на Південному мосту, Столичному шосе.

Затори в центрі Києва. Карта: Google MapsЗатор на Південному мосту, Столичному шосе. Карта: Google Maps

Величезний затор утворився на виїзді з Києва – на Великій Окружній дорозі з затримкою руху в 30 хвилин. Тягучка спостерігається і на проспекті Академіка Глушкова.

на Великій Окружній дорозіПробка на Великій Окружній дорозі. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ у рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom піднявся з 13 на 12 місце, обігнавши 20-мільйонний Мехіко через відсутність зрозумілої стратегії вирішення проблем міського трафіку.

Також, за даними компанії, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин.

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