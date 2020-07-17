Перед вихідними Київ "скували" тягнучки й затори: де найбільше завантажені дороги

Перед вихідними в Києві утворилися численні тягнучки та затори. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними Google-карт, пробки і тягучки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнено на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Велика Васильківська, Бессарабська площа.

Затори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також водії застрягли в пробці з затримкою руху в 14 хвилин на проспекті Степана Бандери, а на проспекті Героїв Сталінграда – 15 хвилин. Крім того, рух ускладнено на вулиці Олександра Довженка.

Затори на проспекті Степана Бандери. Карта: Google Maps

Водії застрягли в пробці на бульварі Дружби Народів, на проспекті Науки. Тягучки спостерігаються на вулиці Саперно-Слобидская, проспекті академіка Глушкова, проспекті Валерія Лобановського і на Великій Окружній дорозі.

Пробки в Києві 17 липня. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ у рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom піднявся з 13 на 12 місце, обігнавши 20-мільйонний Мехіко через відсутність зрозумілої стратегії вирішення проблем міського трафіку.

Також, за даними компанії, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин.