підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 липня 2020, пʼятниця, 15:59 5
Суспільство 2020-07-17T17:15:01+03:00
Українські Новини
Перед вихідними Київ "скували" тягнучки й затори: де найбільше завантажені дороги

Перед вихідними Київ "скували" тягнучки й затори: де найбільше завантажені дороги

Ирина Николенко
Пробки, Київ, Затори в Києві, пробки в Києві, Затори на дорогах, Тягнучки
Пробки в Києві. Фото: Pixabay
Пробки в Києві. Фото: Pixabay

Перед вихідними в Києві утворилися численні тягнучки та затори. Про це свідчать дані сервісу Google-карти, передають Українські Новини.

Так, згідно з даними Google-карт, пробки і тягучки утворилися в центрі Києва. Рух ускладнено на Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Велика Васильківська, Бессарабська площа.

Затори в центрі Києва. Карта: Google MapsЗатори в центрі Києва. Карта: Google Maps

Також водії застрягли в пробці з затримкою руху в 14 хвилин на проспекті Степана Бандери, а на проспекті Героїв Сталінграда – 15 хвилин. Крім того, рух ускладнено на вулиці Олександра Довженка.

Затори на проспекті Степана Бандери. Карта: Google MapsЗатори на проспекті Степана Бандери. Карта: Google Maps

Водії застрягли в пробці на бульварі Дружби Народів, на проспекті Науки. Тягучки спостерігаються на вулиці Саперно-Слобидская, проспекті академіка Глушкова, проспекті Валерія Лобановського і на Великій Окружній дорозі.

Пробки в Києві 17 липня. Карта: Google MapsПробки в Києві 17 липня. Карта: Google Maps

Раніше Українські Новини повідомляли, Київ у рейтингу пробок всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom піднявся з 13 на 12 місце, обігнавши 20-мільйонний Мехіко через відсутність зрозумілої стратегії вирішення проблем міського трафіку.

Також, за даними компанії, в 2019 році кожен пересічний автомобіліст Києва безцільно провів у транспортних заторах 227 годин.

Більше новин про: Пробки Київ Затори в Києві пробки в Києві Затори на дорогах Тягнучки

У Києві зранку знову утворилися тягнучки. Карта за...
Після вихідних Київ знову "скували" затори й тягну...
Ще не вечір, а Київ не вилазить із заторів...
Сьогодні в Києві на дорогах тягнучки, а деякі вули...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
Рада в чотири рази скоротила кількість районів у Рівненській області 17:31
3 з 8 нових районів Донецької області — на окупованій території 17:28
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
У Львівській області запустили ще три приміські електрички 17:18
Курс на міжбанку в п'ятницю: гривня знизилася 17:13
більше новин
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Ярославський Зеленському: неважливо, хто купить "Електроважмаш", його важливо продати, щоб врятувати 18:52
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
Болгарія і Румунія продовжили режим надзвичайної ситуації через коронавірус 09:12
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok