В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні

В 2019 році кількість мільйонерів, які задекларували доходи збільшилася на 60% до 8 тис. осіб у той час, як у Києві нарахували більше ніж 3 тисячі мільйонерів, порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"За підсумками деклараційної кампанії-2020 майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн гривень. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 3 людини задекларували доходи в сумі понад 1 млрд гривень: два жителі Києва і один - Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларовано отриманий дохід у сумі 68,3 млрд гривень і визначено до сплати майже 2 млрд гривень податкових зобов'язань.

Найбільшу кількість мільйонерів, які подали декларації, враховується по Києву - 40% від загальної кількості (3 242 особи), Дніпропетровській та Харківській областях - 8% (616 осіб) і 7,4% (593 людини) відповідно.

Рекордну суму своїх податкових зобов'язань до сплати в бюджет на суму 304 млн гривень (з податку на доходи фізичних осіб та військового збору) визначено жителем Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2020 до зведеного бюджету надійшло 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2019 році в Державній податковій службі визначили, що серед 529 тис. декларацій про дохід у 2018 році, 5 143 особи були визначеними мільйонерами. Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 людини), Київській (378 осіб), Харківській (339 осіб), Дніпропетровській (333 людини) областях.