підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні
21 липня 2020, вівторок, 17:16 10
Економіка 2020-07-21T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні

В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні

Ольга Фандорина
електронні декларації, Мільйонери, декларації про доходи
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

В 2019 році кількість мільйонерів, які задекларували доходи збільшилася на 60% до 8 тис. осіб у той час, як у Києві нарахували більше ніж 3 тисячі мільйонерів, порівняно з 2018 роком.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"За підсумками деклараційної кампанії-2020 майже 8 тис. осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 млн гривень. Кількість таких громадян зросла на 3 тис. порівняно з минулим роком", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 3 людини задекларували доходи в сумі понад 1 млрд гривень: два жителі Києва і один - Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларовано отриманий дохід у сумі 68,3 млрд гривень і визначено до сплати майже 2 млрд гривень податкових зобов'язань.

Найбільшу кількість мільйонерів, які подали декларації, враховується по Києву - 40% від загальної кількості (3 242 особи), Дніпропетровській та Харківській областях - 8% (616 осіб) і 7,4% (593 людини) відповідно.

Рекордну суму своїх податкових зобов'язань до сплати в бюджет на суму 304 млн гривень (з податку на доходи фізичних осіб та військового збору) визначено жителем Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2020 до зведеного бюджету надійшло 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У 2019 році в Державній податковій службі визначили, що серед 529 тис. декларацій про дохід у 2018 році, 5 143 особи були визначеними мільйонерами. Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 людини), Київській (378 осіб), Харківській (339 осіб), Дніпропетровській (333 людини) областях.

Більше новин про: електронні декларації Мільйонери декларації про доходи

Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли
Новини
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
У Києві "мінували" залізничний вокзал, але вибухових пристроїв не знайшли 17:58
Рада хоче знизити вік молоді до 29 років: молодим людям нададуть довгострокові кредити і робочі місця 17:47
Андрій Деркач. Фото: facebook.com/derkach.al
Деркач прийшов у Раду у футболці "Конец грантоедскому беспределу" 17:39
В Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів: скільки їх у країні 17:16
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Захоплений автобус
Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи та постріли 18:12
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Київ і Одеська область знову готові до пом'якшення карантину. Які регіони не відповідають критеріям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok