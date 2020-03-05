У лютому надходження до зведеного бюджету зросли до 62,2 млрд гривень, — Податкова

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"Такий приріст забезпечено не тільки за рахунок оподаткування заробітної платні, а й інших джерел доходів фізичних осіб. Це свідчить про зміну підходу до адміністрування цього бюджетоутворюючого податку", - підкреслив голова податкової служби Сергій Верланов.

З них до держбюджету надійшло 38,2 млрд гривень, що на 8,2 млрд гривень, або 27,2% більше за відповідний показник минулого року.

Місцеві бюджети отримали 24,4 млрд гривень, що на 2,3 млрд гривень, або 10,5% більше, ніж в лютому 2019. Всього протягом січня-лютого поточного року сальдо податкових надходжень до зведеного бюджету становить 106,4 млрд гривень.

Це на 15,1 млрд гривень, або 16,6% більше, ніж в січні-лютому минулого року. До держбюджету надійшло 61,3 млрд гривень (плюс 10,4 млрд гривень, або на 20,5%), до місцевих бюджетів - 45,1 млрд гривень (плюс 4,7 млрд гривень, або на 11,6%).

Зазначається, що найбільшу роль у наповненні зведеного бюджету відіграють надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, які за січень-лютий становили 44,2 млрд гривень, що на 5,5 млрд гривень, або 14,3% більше від надходжень січня-лютого минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%. У 2019 році держбюджет недоотримав 35 млрд гривень доходів.