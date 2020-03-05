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05 березня 2020, четвер, 17:03 3
Фінанси 2020-03-05T17:08:21+02:00
Українські Новини
У лютому надходження до зведеного бюджету зросли до 62,2 млрд гривень, — Податкова

У лютому надходження до зведеного бюджету зросли до 62,2 млрд гривень, — Податкова

Таня Войтюк
Бюджет, Доходи, Держбюджет, податкова служба
Гроші. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook
Гроші. Фото: Олексій Дорошенко/Facebook

Тим часом як за лютий Податкова зібрала на 2,5 млрд гривень більше, ніж планувала, лютому поточного року до зведеного бюджету надійшло 62,2 млрд гривень, що на 10,5 млрд гривень, або 20,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"Такий приріст забезпечено не тільки за рахунок оподаткування заробітної платні, а й інших джерел доходів фізичних осіб. Це свідчить про зміну підходу до адміністрування цього бюджетоутворюючого податку", - підкреслив голова податкової служби Сергій Верланов.

З них до держбюджету надійшло 38,2 млрд гривень, що на 8,2 млрд гривень, або 27,2% більше за відповідний показник минулого року.

Місцеві бюджети отримали 24,4 млрд гривень, що на 2,3 млрд гривень, або 10,5% більше, ніж в лютому 2019. Всього протягом січня-лютого поточного року сальдо податкових надходжень до зведеного бюджету становить 106,4 млрд гривень.

Це на 15,1 млрд гривень, або 16,6% більше, ніж в січні-лютому минулого року. До держбюджету надійшло 61,3 млрд гривень (плюс 10,4 млрд гривень, або на 20,5%), до місцевих бюджетів - 45,1 млрд гривень (плюс 4,7 млрд гривень, або на 11,6%).

Зазначається, що найбільшу роль у наповненні зведеного бюджету відіграють надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, які за січень-лютий становили 44,2 млрд гривень, що на 5,5 млрд гривень, або 14,3% більше від надходжень січня-лютого минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%. У 2019 році держбюджет недоотримав 35 млрд гривень доходів.

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