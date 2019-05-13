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13 травня 2019, понеділок, 18:27 11
Фінанси 2019-05-13T18:34:48+03:00
Українські Новини
Кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років

Кількість мільйонерів за рік перевалила за п'ять тисяч: найстаршому - майже 100 років

Гроші.
Гроші.

У 2018 році кількість мільйонерів, які задекларували доходи, збільшилася на 26,6% до 5 143 осіб.

Про це йдеться в повідомленні виконуючого обов'язки голови ДФС Олександра Власова, передають Українські Новини.

З його слів, завершено кампанію декларування доходів громадян з такими результатами: подано майже 529 тис. податкових декларацій; задекларований загальний дохід в сумі 86,3 млрд гривень, що на 26 млрд гривень більше, ніж в минулому році.

Також наголошується, що було визначено податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб - 3,2 млрд гривень, приріст -1,2 млрд гривень.

Сума військового збору до сплати становить 46,5 млн гривень, що на 205,7 млн ​​гривень більше, ніж в попередньому році.

Кількість мільйонерів становила 5143 особи.

Найбільша концентрація мільйонерів в Києві (2194 людини), Київській (378 осіб), Харківській (339 осіб), Дніпропетровській (333 людини) областях.

58% мільйонерів - особи віком від 40 до 60 років, наймолодшому мільйонерові 18 років, він задекларував доходи, отримані при спадкуванні (отриманні в дар) майна.

Найстаршому мільйонерові майже 100 років.

70% мільйонерів задекларували отримані доходи в сумі від 1 до 5 млн гривень, в основному від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого/нерухомого майна, від надання майна в лізинг, оренди, житлового найму та закордонних доходів.

Кількість мільярдерів становила 3 людини, однією людиною з них було задекларовано понад 10 млрд гривень.

Зазначається, що було задекларовано податкові зобов'язання зі сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб і військового збору в сумі понад 1 млрд гривень жителем Києва.

Повідомляється, що до кампанії декларування доходів-2019 приєдналися майже 200 вітчизняних знаменитостей: зірки естради, музиканти, шоумени, популярні ведучі і спортсмени, якими задекларовано доходи в сумі понад 416 млн гривень.

Більш як 127 млн ​​гривень доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, художню та театральну діяльність в рамках підприємницької діяльності.

Топ-рекордсмени шоу-бізнесу, які задекларували найбільші суми доходів: телевізійна ведуча -155,8 млн гривень; ведучий шоу-програм - 26,9 млн гривень; співак - 11,8 млн гривень; композитор (музикант) - 33,2 млн гривень; футболіст -26,2 млн гривень; гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн ​​гривень і ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,1 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, близько 40% українських мільйонерів – жінки, найстаршому багатієві України 83 роки.

Президент Петро Порошенко з початку лютого задекларував 58,5 млн гривень доходів.

Тим часом в Україні розширили коло декларантів.

Раніше повідомлялося, що в Україні залишився один мільярдер.

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