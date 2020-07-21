На 3 депутатів під Радою напав прихильник Порошенка Олександр Погребинський, – ЗМІ

У вівторок, 21 липня, після того як невідомий облив зеленкою депутата "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина біля будівлі Верховної Ради, в Києві затримали громадського активіста і діяча Олександра Погребинського, який є людиною Петра Порошенка. Про це написав Сергій Биків на сторінці в Facebook.

"Нападники на Олега Волошина (ОПЗЖ), Олександра Кабанова (СН) та Євгена Шевченка (СН) вже в Печерському управлінні поліції. Біля ради працює слідчо оперативна група. Один з нападників - член Євросолідарності Олександр Погребицький. Він мав о 14 годині зі мною брати участь у ефірі на Прямому каналі. Але, судячи з усього, будемо без нього" – написав він.

Скріншот: facebook.com/bykov.inpolit

Депутат Олег Волошин на своїй сторінці на Facebook написав докладно, як стався інцидент.

Скріншот: facebook.com/oleg.voloshin

Так, за словами нардепа, його не облили, "а зі спини налетіли групою і вдарили трохи нижче лівого очі рукою із затиснутим в ній кулькою із зеленкою в обличчя. Є сліди удару і зафіксований лікарями опік рогівки".

Все це відбувалося в момент, коли він показував на вході в Раду поліцейським своє посвідчення. Волошин також зазначив, що дійство відбувалося в момент, коли він разом з колегами обговорював законопроєкт про "локалізацію".

"Так, як нападали групою, були в чорному, у мене не було часу розбиратися, хто там за ними побіг з поліції чи ні. Я вдарив того, хто (як мені здалося) вдарив мене по обличчю. Чиста самооборона. Там було ще кілька, яких ніхто не встиг ще затримати, і хто продовжував мені погрожувати фізичною розправою", – написав депутат.

І в кінцевому підсумку, Волошин назвав ім'я головного нападника - Олександр Погребинський.

"Головний організатор групи нападників якийсь Олександр Погребинський, член партії Порошенка. Він там ще махав руками і розказував, який він патріот. Я йому відправив не тільки за відомою адресою, але і під офіс МВФ, якщо йому реально дорогий суверенітет", – резюмував нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олег Волошин був відправлений на двотижневу самоізоляцію після того, як поспілкувався з французьким депутатом, у якого виявили коронавірус.

Також на засіданні Верховної Ради депутат від фракції "Слуги народу" Євген Шевченко з трибуни парламенту закликав колег відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.