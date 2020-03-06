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06 березня 2020, пʼятниця, 16:42 17 Документ
Верховна Рада і партії 2020-03-06T18:30:03+02:00
Українські Новини
Нардеп Волошин повністю здров, але готовий відправитися на двотижневий карантин

Нардеп Волошин повністю здров, але готовий відправитися на двотижневий карантин

Таня Войтюк
Олег Волошин, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців, коронавірус в Раді
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua
Олег Волошин. Фото: zagittya.com.ua

Депутат Верховної Ради Олег Волошин ("Опозиційна платформа - за життя"), який здав аналізи на коронавірус, готовий пройти обсервацію після зустрічі з хворим на коронавірус членом парламенту у Франції.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Звичайно (готовий), але лікарі цього не вимагали", - сказав він.

За його словами, він здав необхідні аналізи в українській лікарні і повністю здоровий. Волошин вважає абсурдом ідею ізолювати парламенту через його зустріч з хворим на коронавірус іноземним колегою.

На своїй сторінці в Facebook депутат написав, що він абсолютно здоровий. Це офіційно підтверджено завідувачем інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

Він також додав, що в Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, але щоб у відповідності з рекомендаціями ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, депутат погодився побути вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після зустрічі нардепа з Райтцером.

Результат аналізівВисновок лікарів

Як повідомляли Українські Новини, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні.

Тим часом депутат Верховної Ради Григорій Мамка ("Опозиційна платформа - За життя") заперечує ізоляцію депутата Олега Волошина.

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