Нардеп Волошин повністю здров, але готовий відправитися на двотижневий карантин

Депутат Верховної Ради Олег Волошин ("Опозиційна платформа - за життя"), який здав аналізи на коронавірус, готовий пройти обсервацію після зустрічі з хворим на коронавірус членом парламенту у Франції.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Звичайно (готовий), але лікарі цього не вимагали", - сказав він.

За його словами, він здав необхідні аналізи в українській лікарні і повністю здоровий. Волошин вважає абсурдом ідею ізолювати парламенту через його зустріч з хворим на коронавірус іноземним колегою.

На своїй сторінці в Facebook депутат написав, що він абсолютно здоровий. Це офіційно підтверджено завідувачем інфекційного відділення Олександрівської лікарні.

Він також додав, що в Україні поки немає експрес-тестів саме на коронавірус, але щоб у відповідності з рекомендаціями ВООЗ уникнути будь-яких ризиків виявитися носієм, депутат погодився побути вдома до наступного четверга, коли закінчиться 14 днів після зустрічі нардепа з Райтцером.

Висновок лікарів

Як повідомляли Українські Новини, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вимагав ввести карантин "на печерських пагорбах" - у Раді та Кабміні.

Тим часом депутат Верховної Ради Григорій Мамка ("Опозиційна платформа - За життя") заперечує ізоляцію депутата Олега Волошина.