Хулігани під Радою облили трьох депутатів. Їх затримали

Олега Волошина і ще двох депутатів облили зеленкою під Радою. Фото: Андрій Якобчук

Олега Волошина і ще двох депутатів облили зеленкою під Радою. Фото: Андрій Якобчук

Невідомі облили зеленкою депутатів Верховної Ради Олега Євгена Шевченка та Олександра Кабанова (обидва - "Слуга народу"), а також Волошина (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), який раніше відправлявся на дводенних карантин, біля будівлі парламенту.

Про це Шевченко і Кабанов повідомили в відеозверненнях в Telegram-каналі депутата Ради Олександра Качури ("Слуга народу"), передають Українські Новини.

"Ми вранці переходили через перехід на вулицю Грушевського, заходили на роботу у Верховну Раду, і біля самої хвіртки поліцейські стали у нас просити показати посвідчення, я попросив у них хвіртку відчинити, вони навпаки закрили хвіртку для проходу, тим самим рухом нас зупинили. У цей момент підбігають такі молодики з бородами, пузаті і Олегу Волошину почали в область голови, в плече якісь кульки розбивати і на мене теж вона (зеленка) потрапила", - сказав Шевченко.

На сорочках Шевченка і Кабанова в відеоповідомленнях видно плями від зеленки, Волошин відсутній на цих відео.

Обидва депутати повідомляють, що Волошин найбільше постраждав, оскільки кидки були спрямовані саме на нього.

Кабанов зазначив, що поліція відразу ж після цього випадку затримала нападників, Качур заявляє, що нападники є радикалами і ємність з зеленкою, яку кидали в Волошина - скляна.

Відповідні напади, зі слів Кабанова, відбулися за політичними мотивами.

Згідно з заявами на відео, наразі Волошин відсутній на позачерговому засіданні Ради.

Нардеп Волошин на своїй сторінці в Facebook написав, що йому вдалося зачепити одного з нападників.

Під Радою напали на 3 депутатів. Фото: Андрій Якобчук

Під Верховною Радою невідомі облили зеленкою трьох депутатів. Фото: Андрій Якобчук

"Поки коротко. Цим виродкам ні мене, нікого з моїх колег не залякати. Боремося далі. P. S. Ще й сподіваються на мене порушити справу за те, що я в порядку самооборони двинув одному діячеві в око", — написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в залі парламенту "слугу народу" Олександра Кабанова в робочий час у сесійній залі сфотографували за вибором нового елітного автомобіля Jaguar F-Pace престиж-комплектації за 63 тисячі доларів.

Також на засіданні Верховної Ради депутат від фракції "Слуги народу" Євген Шевченко з трибуни парламенту закликав колег відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.