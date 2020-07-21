підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 15:02 22
Верховна Рада і партії 2020-07-21T17:15:02+03:00
Українські Новини
Хулігани під Радою облили трьох депутатів. Їх затримали

Хулігани під Радою облили трьох депутатів. Їх затримали

Елена Новикова
Зеленка, Олег Волошин, Євген Шевченко, Олександр Кабанов
Олега Волошина і ще двох депутатів облили зеленкою під Радою. Фото: Андрій Якобчук
Олега Волошина і ще двох депутатів облили зеленкою під Радою. Фото: Андрій Якобчук

Невідомі облили зеленкою депутатів Верховної Ради Олега Євгена Шевченка та Олександра Кабанова (обидва - "Слуга народу"), а також Волошина (фракція "Опозиційна платформа - За життя"), який раніше відправлявся на дводенних карантин, біля будівлі парламенту.

Про це Шевченко і Кабанов повідомили в відеозверненнях в Telegram-каналі депутата Ради Олександра Качури ("Слуга народу"), передають Українські Новини.

"Ми вранці переходили через перехід на вулицю Грушевського, заходили на роботу у Верховну Раду, і біля самої хвіртки поліцейські стали у нас просити показати посвідчення, я попросив у них хвіртку відчинити, вони навпаки закрили хвіртку для проходу, тим самим рухом нас зупинили. У цей момент підбігають такі молодики з бородами, пузаті і Олегу Волошину почали в область голови, в плече якісь кульки розбивати і на мене теж вона (зеленка) потрапила", - сказав Шевченко.

На сорочках Шевченка і Кабанова в відеоповідомленнях видно плями від зеленки, Волошин відсутній на цих відео.

Обидва депутати повідомляють, що Волошин найбільше постраждав, оскільки кидки були спрямовані саме на нього.

Кабанов зазначив, що поліція відразу ж після цього випадку затримала нападників, Качур заявляє, що нападники є радикалами і ємність з зеленкою, яку кидали в Волошина - скляна.

Відповідні напади, зі слів Кабанова, відбулися за політичними мотивами.

 

 

Згідно з заявами на відео, наразі Волошин відсутній на позачерговому засіданні Ради.

Нардеп Волошин на своїй сторінці в Facebook написав, що йому вдалося зачепити одного з нападників.

Під Радою напали на 3 депутатів. Фото:Під Радою напали на 3 депутатів. Фото: Андрій Якобчук

Під Верховною Радою невідомі облили зеленкою трьох депутатів. Фото: Андрій ЯкобчукПід Верховною Радою невідомі облили зеленкою трьох депутатів. Фото: Андрій Якобчук

"Поки коротко. Цим виродкам ні мене, нікого з моїх колег не залякати. Боремося далі. P. S. Ще й сподіваються на мене порушити справу за те, що я в порядку самооборони двинув одному діячеві в око", — написав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в залі парламенту "слугу народу" Олександра Кабанова в робочий час у сесійній залі сфотографували за вибором нового елітного автомобіля Jaguar F-Pace престиж-комплектації за 63 тисячі доларів.

Також на засіданні Верховної Ради депутат від фракції "Слуги народу" Євген Шевченко з трибуни парламенту закликав колег відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Більше новин про: Зеленка Олег Волошин Євген Шевченко Олександр Кабанов

Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jagua...
60% українців віддає перевагу міцному алкоголю...
Депутат Волошин вирішив самоізолюватися після конт...
У Запоріжжі облили зеленкою лідера проросійської о...
Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, — поліція
Захворюваність на коронавірус в Києві падає третій день поспіль
Новини
Чернишов в червні заробив на 13,5 тисяч гривень менше, ніж держсекретар міністерства 17:08
ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу 17:00
Олег Волошин. Фото: Андрій Якобчук
На 3 депутатів під Радою напав прихильник Порошенка Олександр Погребинський, – ЗМІ 16:28
Т.в.о. голови Держрезерву Барабаш задекларував 880 тис. гривень доходу і 174 тис. гривень готівкою в 2019 16:22
Дерево, що впало на Лютеранській. Фото: Артіль
Наслідки потужної грози у Києві: залило підземні переходи, впали дерева 16:19
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина 09:16
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
більше новин
Поліція встановила особи деяких заручників з автобуса в Луцьку, їх телефони вимкнені
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok