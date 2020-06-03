Нардеп від "Слуги народу" з трибуни Ради закликав відправити у відставку Авакова

На засіданні Верховної Ради депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко з трибуни парламенту закликав колег відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, інформує портал strana.ua. За його словами, майже всі "слуги" незадоволені його роботою і обговорюють це між собою.

"Я хочу звернутися до своїх колег з фракції "Слуга народу" і запитати: в нашому залі є люди сильні, як кажуть у народі, "з яйцями"? Або ми й далі будемо дивитися, як пан Аваков продовжує руйнувати нашу країну? Цей безлад... бандитизм... Вже заходить за всі "червоні лінії". Я пропоную ті вислови, які говорять люди з фракції між собою винести в публічну площину. Я зараз заявляю всій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга Народу" фактично всі депутати не задоволені роботою міністра внутрішніх справ", - заявив Шевченко.

За словами нардепа, може, він і був ефективним міністром, але зараз ситуація в країні змінилася. Тому Шевченко закликав колег відправити главу МВС у відставку.

Пізніше стало відомо, що депутати вже почали збір підписів до проекту постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин в Facebook, станом на 12:00, 2 червня фракція "Голос" зібрала 40 підписів нардепів за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Ми всі з цієї трибуни чули про Авакова і про те, що відбувається в поліції. Я почула дуже багато розмов, що коли піде Аваков, то у нас тут буде Росія. Так от – у нас, якщо Аваков, то буде Росія.

Вчора на главу поліції Вінницької області призначили сепара. Це людина, яка стояв разом з проросійськими протестувальниками 2 травня в Одесі. Цю людину не посадили, а підвищили. Це не припустимо", - заявила нардеп від "Голосу" Олександра Устінова на засіданні парламенту.

В той же час один з нардепів від "Слуги народу" в розмові з репортерами досить скептично оцінив перспективи відставки Авакова.

"Устінова з "Голосу" ходить збирає підписи, але там, якщо 60-70 голосів буде, то це максимум", - сказав нардеп.

Слід зазначити, що в Офісі Президента деякий час тому (ще до інцидентів в Кагарлику і в Броварах) обговорювалося питання про можливу відставку Авакова.