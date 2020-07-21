Наслідки потужної грози у Києві: залило підземні переходи, впали дерева

Дерево, що впало на Лютеранській. Фото: Артіль

Дерево, що впало на Лютеранській. Фото: Артіль

Сьогодні, 21 липня, на Київ обрушилася негода. За годину столицю побило градом і залило дощем. У центрі міста навіть обвалилося декілька дерев, внаслідок негоди ніхто не постарждав. Про це повідомляє Інформатор.

Внаслідок потужного зливи на дорогах Києва виникли локальні підтоплення. Зокрема, на перетині проспекту Перемоги і вулиці Шолуденка, на перехресті вулиць Жилянської та Старовокзальній піднявся рівень води з колектора річки Либідь, що призвело до тимчасового застою води на проїжджій частині.

Зараз працівники гідрослужб ліквідують підтоплення. А також чергують у проблемних місць. Для ліквідації наслідків негоди є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітору, насосні станції.

На вулиці Лютеранська, 27-29, через негоду від величезного каштана відламалася половина і впала на тротуар і машини. На щастя, перехожі не постраждали.

Впало дерево на Лютеранській. Фото: Артіль

Також впало дерево на вулиці Тургенєвській.

Впало дерево на Тургенівській. Фото: Київ Оперативний

На вулиці Лаврській (спуск до бульвару Дружби Народів) також впало дерево. Ніхто не травмувався.

Впало дерево на Лаврській. Фото: Інформатор

Також на Facebook-сторінці Київ Оперативний з'явилося фото величезного дерева, що впало на "Шулявці". Постраждало припарковане авто.

"На вулиці Польовій, 24-Д, дерево вирвало з коренем і впало на машину. На щастя, ніхто не постраждав, крім "залізного коня", - йдеться в повідомленні.

У Києві з-за грози впало дерево. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

Тим часом, за прогнозом на серпень в Україну прийде аномальна спека і посуха.