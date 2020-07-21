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21 липня 2020, вівторок, 15:46 16
Суспільство 2020-07-21T17:30:03+03:00
Українські Новини
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину

Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину

Елизавета Кесельман
Карантин, Гідропарк, Порушення карантину

Спортсмена Валентина Бур'янова, який 6 квітня переплив Дніпро і потрапив в Гідропарк через те, що його не пустили до тренажерів Дніпровський районний суд Києва 20 липня виправдав, визнавши невинним . Про це сам спортсмен повідомив на своїй Facebook.

Як заявив сам спортсмен, суд закрив адміністративну справу проти нього через відсутність складу злочину.

Скріншот: Facebook/Valentyn BuryanovСкріншот: Facebook/Valentyn Buryanov

"За ці неповних чотири місяці поліцейські довели, що дна і розумних меж для них не існує. Аваківці застосовують всі можливі механізми своїй безкарності: перевищення повноважень, незаконне затримання, застосування спецзасобів, приниження честі і гідності, підроблення процесуальних документів, неповага до суду", стверджує спорстмен.

Він також заявив, що "всі злочини доведеться відповідати", і "не попрощався з Аваківцями", але написав "до зустрічі в судах".

Як повідомляли Українські Новини, станом на вівторок, 21 липня, критеріям для пом'якшення карантину не відповідають 7 областей, порівняно з 20 липня. Водночас Одеська область та Київ знову визнані такими, що відповідають критеріями.

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