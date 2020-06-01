Кирило Тимошенко задекларував 3 млн гривень доходів і відпочинок в ОАЕ на 0,4 млн

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який у квітні заробив 34,3 тисячі гривень, задекларував 3 млн гривень доходів, купівлю автомобіля за 2,8 млн гривень, ще 0,4 млн гривень витратив на відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це сказано в його електронній декларації, передають Українські Новини.

З 3 млн гривень доходу заробітна плата, інші доходи і дивіденди від ТОВ "Гудмедіа" до роботи в Офісі Президента становили 171,1 тис. гривень, а зарплата в Офісі - 118,4 тис.

Тимошенко є кінцевим бенефециаром "Гудмедіа", але передав всі корпоративні права в управління.

Ще 10,3 тис. його доходу становила державна допомога, а 40 тис. – страхові виплати.

Основну суму доходу він отримав, продавши майно: за 1,8 млн гривень – квартиру і за 952,8 тис. – автомобіль.

Дружина Тимошенка задекларувала 5,2 млн гривень доходів за роботу у ТОВ "Медіа ресурси менеджмент" та підприємницьку діяльність.

На банківських рахунках заступник керівника Офісу зберігає 8 тис. доларів і 85 тис. гривень, готівкою – 690 тис. доларів, 110 тис. євро і майже 4 млн гривень, а у його дружини в банках понад 2 млн гривень, готівкою – ще 3,7 млн гривень і 185 тис. доларів.

З цінного майна Тимошенко задекларував телекамеру Sony, станції відеомонтажу Apple iMac і MacPr, комп'ютер-сервер збереження даних EntryStore, загальною вартістю 656 тис. гривень.

Через місяць після призначення в Офіс Президента він купив BMW Х5 2019 року випуску за майже 2,7 млн гривень і машиномісце за 112 тис. гривень.

Крім цього, у 2019 він витратив 357,3 тис. гривень на відпочинок в ОАЕ в січні, 140,5 тис. на купівлю речей і 108,1 тис. на страховку.

У 2018 Тимошенко купив собі Volkswagen Caravelle 2014 року випуску (вартість не вказана), а дружина – Porsche Macan 2017 року випуску за 1,7 млн гривень.

У 2017 він придбав квартиру в Києві за 3,6 млн гривень.

Також з 2007 року у нього є земельна ділянка на 880 кв. м та будинок на 57 кв. м Дніпропетровській області, а з 1997 - квартира в Дніпрі на 61 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський задекларував 15 млн гривень доходів а його дружина Олена - 13,5 млн за 2019 рік.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак задекларував 256 тис. гривень доходів за 2019 рік.