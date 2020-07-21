Дощі з грозами і похолодання. Прогноз погоди на 22 липня

У середу, 22 липня, за прогнозом погоди в Києві вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +22...+24 градуси, вночі +16...+18 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+16 градусів, вдень +18...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Сумській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+18 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Полтавській області невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +22...+30 градусів, у Вінницькій області +20...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +26...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

21 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, Київ накрила потужна злива з градом і ураганний вітер.

Також синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.