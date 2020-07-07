Виплати за "зеленим" тарифом в Україні в 2,5-3 рази вищі, ніж у Німеччині, - Герус

У 2017-2019 роках "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) в Україні був у 2,5-3 рази вищим, ніж у Німеччині.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У світі розмір "зеленого тарифу" - це похідне від вартості технологій (чим дорожча інвестиція - тим вищий тариф потрібен, щоб вона окупилася). Також враховуються ризики країни, зокрема це передбачається в процентних ставках за кредитами (вартості фінансування). Вартість технологій приблизно однакова для всіх країн світу привезти сонячні панелі з Китаю в Україну або Німеччину коштує приблизно однаково. А ось ризики в різних країнах дещо різні, тому певні премії до "зелених тарифів" є обґрунтованими", - написав Герус.

Він підкреслив, що в 2012 році "зелений тариф" для СЕС в Україні був на 48% вищим, ніж у Німеччині, в 2013 році - на 68%, в 2014 році - на 96%, в 2015 році - на 161%, в 2016 році - на 122%, у 2017 році - на 164%, в 2018 році - на 234%, в 2019 році - на 150% і до 2020 року - на 109%.

"В останні роки різниця між українськими промисловими "сонячними" тарифами і німецькими значно зростала, досягнувши свого піку в 2017-2019 роках. Для СЕС, запущених у ці роки в Україні, тариф встановлювався в 2,5-3 рази вище, ніж для аналогічних СЕС в Німеччині", - підкреслив Герус.

"В Україні ж парламент "не помічав" здешевлення технолологий і "забував" пропорційно знижувати тарифи. Хоча, на мою думку, справедливою і обгрунтованою є ситуація, коли за всіма роками в Україні є стабільна фіксована премія більша німецького "зеленого тарифу". Наприклад, у нас тариф завжди вищий на 70%, це включає всі ризики та платежі відбуваються вчасно. Але різниця в 150% -200% - це багато", - зазначив він.

Крім того, Герус уточнив, що в період з 2017 по 2019 рік, період окупності СЕС в деяких регіонах становив 3-4 роки, тоді як у Німеччині - 9-12 років, і в той період "зелений тариф" був завищений.

"Найбільше на цьому заробляли олігархи, які мали вплив на український парламент, де блокували зміну "зеленого тарифу" або перехід на конкурентні аукціони. Очолила цей процес компанія найбагатшого українського олігарха, яка на профіцитного півдні, неподалік Запорізької АЕС, побудувала гігантські СЕС по 200-250 МВт", - підсумував Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що з-за ретроспективного перегляду "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам як компенсацію збитків.