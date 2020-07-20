Вчені в США назвали найбільш ефективні типи масок, які захищають від коронавірусу

Американські вчені в 194 країнах провели аналіз різного виду масок, проаналізувавши і визначивши, які з них найбільш ефективні та найкраще захищають від коронавірусу. Про це повідомляє Science Alert.

Аналіз показав, що в місцях, де маски не рекомендували носити, спостерігалося 55%-ве збільшення смертності від коронавірусу населення порівняно з 7% у тих країнах, де влада ввели обов'язкові вимоги або рекомендації до носіння масок.

Так, за даними вчених, найкращу фільтрацію вірусних частинок здійснюють маски медичного типу N99 і N95. За словами дослідників, ці маски зменшують ризик зараження на 94-99% після 20 хвилин перебування у дуже забрудненому місці. Через те, що вони дуже щільно прилягають до обличчя і не пропускають частинки, волокна ж фільтрують патогени.

Друге місце за ефективністю зайняли одноразові хірургічні маски. Їх виготовляють з ниток і волокон, які з'єднуються за допомогою термічного впливу або ж обробляють механічно.

Тим, хто виготовляє маски вдома, рекомендують шити гібридні засоби захисту, використовуючи бавовну і ще один шар з іншого матеріалу: шовку, шифону або фланелі.

В цілому, хірургічні маски приблизно втричі ефективніше блокують аерозолі з вірусами, ніж маски для обличчя, виготовлені в домашніх умовах, згідно з дослідженням 2013 року.

Проте дослідники зазначають, що доступ до таких масок в першу чергу мають мати лікарі.

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