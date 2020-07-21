підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 липня 2020, вівторок, 12:58 13
Суспільство 2020-07-21T15:00:04+03:00
Українські Новини
IKEA має намір відкрити перший магазин в Україні до 2021 року

IKEA має намір відкрити перший магазин в Україні до 2021 року

Елизавета Кесельман
Магазин, IKEA, товари для дому
IKEA. Фото: pixabay
IKEA. Фото: pixabay

Незважаючи на скандал щодо незаконної вирубки лісів, мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) подвоїла потужності онлайн-магазину в Україні і має намір відкрити перший фізичний магазин до кінця поточного року. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Компанія більш ніж у 2 рази збільшила свою здатність обробляти замовлення, зроблені через інтернет-магазин IKEA в Україні, і тепер здатна задовольнити попит як у Києві, так і в інших регіонах. Враховуючи високу зацікавленість у продуктах IKEA на ринку, компанія планує і надалі інвестувати в потужності для обробки замовлень, а також має намір відкрити два додаткових пункти видачі замовлень в Києві, щоб бути доступною для ще більшої кількості людей в столиці і доставляти замовлення в найкоротші строки", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, замовлення можна зробити на сайті www.ikea.ua, вибираючи послугу отримання товарів в одному з двох пунктів видачі IKEA в Києві безкоштовно або вибираючи доставку додому.

"IKEA також прагне якомога швидше відкрити перший магазин в міському форматі в Києві до кінця 2020 року. Він буде розташований в ТРЦ Blockbuster Mall, з яким нещодавно компанія підписала договір оренди", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що додаткова інформація про відкриття магазину буде повідомлено окремо.

Як повідомляли Українські Новини, IKEA запустила офіційний інтернет-магазин в Україні 14 травня, однак незабаром тимчасово призупинила його роботу.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.

Перший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.

До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.

Більше новин про: Магазин IKEA товари для дому

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні, — поліція
Захворюваність на коронавірус в Києві падає третій день поспіль
Новини
Те, що відбувається навколо Окружного адмінсуду Києва, - це боротьба за контроль над судовою системою, - Золотарьов 14:45
Рада знизила "зелений тариф" 14:36
Системний тиск на міжнародних інвесторів, що працюють в Україні, може призвести до хаосу на ринку, - експерт 14:36
На станції метро «Мінська« знайшли підозрілу коробку . Скріншот: Київ Оперативний
Вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві 14:33
У платформі Бойка вважають, що завдання, поставлені перед Парламентом українським народом не виконуються 14:33
більше новин
Адвокати суддів Окружного адмінсуду Києва заявили про незаконний тиск на суд перед місцевими виборами 16:22
Прес-служба "Укрлендфармінгу" заявила про політичний тиск НАБУ на антикорупційний суд 13:24
Підозрювана у "справі Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі, – МВС 16:01
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Дорожнє будівництво в Харкові. Фото: DCH
Турецький партнер групи DCH Ярославського по дорожньому будівництву почав роботи в Харкові 13:23 Фото
більше новин
Під Сумами стався викид небезпечної речовини. Людям не рекомендують виходити на вулицю 12:25
Для українських туристів за тиждень відкрили ще 13 країн, – МЗС 10:39
У Дніпропетровській та Київській областях на кар'єрах пісок обвалився. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
У двох областях України на кар'єрах стався обвал піску. Три людини загинули 17:11
У Львівській області через коронавірус померла 28-річна породілля 18:51
За добу смертність від коронавірусу зросла удвічі, а захворюваність — на 3% 09:30
більше новин
Поліція встановила особи деяких заручників з автобуса в Луцьку, їх телефони вимкнені
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok