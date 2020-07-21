IKEA має намір відкрити перший магазин в Україні до 2021 року

Незважаючи на скандал щодо незаконної вирубки лісів, мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) подвоїла потужності онлайн-магазину в Україні і має намір відкрити перший фізичний магазин до кінця поточного року. Про це сказано в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Компанія більш ніж у 2 рази збільшила свою здатність обробляти замовлення, зроблені через інтернет-магазин IKEA в Україні, і тепер здатна задовольнити попит як у Києві, так і в інших регіонах. Враховуючи високу зацікавленість у продуктах IKEA на ринку, компанія планує і надалі інвестувати в потужності для обробки замовлень, а також має намір відкрити два додаткових пункти видачі замовлень в Києві, щоб бути доступною для ще більшої кількості людей в столиці і доставляти замовлення в найкоротші строки", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, замовлення можна зробити на сайті www.ikea.ua, вибираючи послугу отримання товарів в одному з двох пунктів видачі IKEA в Києві безкоштовно або вибираючи доставку додому.

"IKEA також прагне якомога швидше відкрити перший магазин в міському форматі в Києві до кінця 2020 року. Він буде розташований в ТРЦ Blockbuster Mall, з яким нещодавно компанія підписала договір оренди", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що додаткова інформація про відкриття магазину буде повідомлено окремо.

Як повідомляли Українські Новини, IKEA запустила офіційний інтернет-магазин в Україні 14 травня, однак незабаром тимчасово призупинила його роботу.

Раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall в 2019 році.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.

Перший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.

До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.