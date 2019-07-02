IKEA почала шукати працівників в Києві

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) почала пошук персоналу для роботи в Києві.\r\nПро це свідчать дані сайту компанії в Україні, передають Українські Новини.\r\n"IKEA починає масштабну кампанію по набору персоналу в магазин міського формату в Києві", - сказано в повідомленні на сайті компанії.\r\nIKEA потрібні консультанти з продажу та обслуговування клієнтів, працівники складу, для магазину, дизайнери торгового простору, а також працівники за підтримки логістичних операцій для зовнішнього складу в Броварах Київської області.\r\nПри цьому місце і точна дата відкриття першого в Україні магазину не називається.\r\nНаголошується, що торгову точку відкриє найбільший франчайзі компанія ІКЕА Ingka Group до кінця поточного року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall.\r\nIKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.\r\nПерший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.\r\nДо складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.\r\nВ Україні працює інтернет-магазин компанії, товар поставляється з Польщі.\r\nА раніше повідомлялося, що компанія IKEA розшукує людину, яка проведе два тижні в Данії досліджуючи хюгге і секрети данської щастя.