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02 липня 2019, вівторок, 15:53 9
Суспільство 2019-07-02T23:15:06+03:00
Українські Новини
IKEA почала шукати працівників в Києві

IKEA почала шукати працівників в Києві

Місце і точна дата відкриття першого в Україні магазину не називається. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо
Місце і точна дата відкриття першого в Україні магазину не називається. Фото: facebоok.com/petroporoshenkо

Мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA (Швеція) почала пошук персоналу для роботи в Києві.

Про це свідчать дані сайту компанії в Україні, передають Українські Новини.

"IKEA починає масштабну кампанію по набору персоналу в магазин міського формату в Києві", - сказано в повідомленні на сайті компанії.

IKEA потрібні консультанти з продажу та обслуговування клієнтів, працівники складу, для магазину, дизайнери торгового простору, а також працівники за підтримки логістичних операцій для зовнішнього складу в Броварах Київської області.

При цьому місце і точна дата відкриття першого в Україні магазину не називається.

Наголошується, що торгову точку відкриє найбільший франчайзі компанія ІКЕА Ingka Group до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше IKEA планувала відкрити перший магазин нового міського формату в Києві у торгово-розважальному центрі Ocean Mall.

IKEA заснована в 1943 році в Швеції Ингваром Кампрадом.

Перший торговий центр компанії відкрився в 1958 році.

До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і комплектуючих і має 35 заводів в 9 країнах.

В Україні працює інтернет-магазин компанії, товар поставляється з Польщі.

А раніше повідомлялося, що компанія IKEA розшукує людину, яка проведе два тижні в Данії досліджуючи хюгге і секрети данської щастя.

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