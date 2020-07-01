Скандал в IKEA: компанія почала розслідування після обвинувачень у незаконній вирубці лісів Закарпаття

Шведська компанія з виробництва меблів IKEA, яка потрапила в скандал і звинувачується в незаконній вирубці лісів на Закарпатті, розпочала власне розслідування на основі нового звіту, опублікованого Earthsight. Про це IKEA повідомила у відповідь на запит The Page.

У компанії зазначили, що не використовують незаконно заготовлену деревину для виробництва своїх товарів.

"Глибоко усвідомлюючи глобальну проблематику незаконної вирубки лісів, ми посилюємо перевірки своїх постачальників на відповідність вітчизняному та міжнародному законодавству, а також внутрішнім вимогам IKEA", — розповіли в компанії.

Також в IKEA запевнили, що негайно діятимуть в разі надходження інформації про те, що деревина, яка не відповідає цим вимогам, потрапила або може потрапити в ланцюгу поставок компанії.

"У 2018 і 2019 роках ми провели незалежні аудити на основі дослідження Earthsight за 2018 рік. Їх результати не підтвердили використання незаконно заготовленої деревини в нашому ланцюгу поставок. Після публікації нового звіту Earthsight IKEA знову оперативно запросила незалежний аудит свого ланцюга поставок деревини в Україні", — зазначили представники компанії.

Також висновки, опубліковані у звіті, буде розслідувати організація Assurance Services International (ASI), незалежний аудитор некомерційної організації FSC (Forest Stewardship Council/"Лісова опікунська рада").

"IKEA є одним з найбільших світових споживачів деревини, тому компанія прагне використовувати свої глобальні можливості, щоб впроваджувати позитивні зміни в цій царині. ІКЕА прагне і надалі співпрацювати з міжнародними організаціями над поліпшенням ситуації в лісовому господарстві України", — резюмували в IKEA.

Як повідомляли Українські Новини, IKEA заперечує звинувачення екологів у незаконній вирубці українських лісів.

Крім того, на Закарпатті можуть звільнити понад 300 працівників через звинувачення у незаконній вирубці лісів.