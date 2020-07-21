Поліція встановила особи деяких заручників з автобуса в Луцьку, їх телефони вимкнені

Поліція встановила особи частини пасажирів автобуса, яких захопили в заручники в Луцьку, їх телефони вимкнені. Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі поліції Волинської області, передають Українські Новини. "Частину пасажирів встановлено, у них вимкнені телефони", — сказали у відомстві. Поліція зазначає, що автобус знаходиться на Театральній площі в центрі Луцька, оскільки чоловік, що захопив автобус, перегнав його туди. Відомо також, що підозрюваний захопив автобус міжміського маршруту "Берестечко - Красилівка". Як повідомляли Українські Новини, поліція встановлює особу людини, яка захопила автобус із заручниками у Луцьку, і веде з ним переговори. Відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення 20 заручників в автобусі в Луцьку по частині 2 статті 147 Кримінального кодексу (захоплення заручників). Раніше повідомлялося про те, що Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію із захопленням заручників в Луцьку. Він зазначив, що зараз поліцейськими введена операція "Заручник", а Служба безпеки України ввела план "Бумеранг".