Поліція встановила особи деяких заручників з автобуса в Луцьку, їх телефони вимкнені

У Луцьку невідомий із зброєю і вибухівкою тримає в заручниках близько 20 осіб.Фото: Волинські Новини

У Луцьку невідомий із зброєю і вибухівкою тримає в заручниках близько 20 осіб.Фото: Волинські Новини

Поліція встановила особи частини пасажирів автобуса, яких захопили в заручники в Луцьку, їх телефони вимкнені.

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі поліції Волинської області, передають Українські Новини.

"Частину пасажирів встановлено, у них вимкнені телефони", — сказали у відомстві.

Поліція зазначає, що автобус знаходиться на Театральній площі в центрі Луцька, оскільки чоловік, що захопив автобус, перегнав його туди.

Відомо також, що підозрюваний захопив автобус міжміського маршруту "Берестечко - Красилівка".

Як повідомляли Українські Новини, поліція встановлює особу людини, яка захопила автобус із заручниками у Луцьку, і веде з ним переговори. Відкрито кримінальне провадження за фактом захоплення 20 заручників в автобусі в Луцьку по частині 2 статті 147 Кримінального кодексу (захоплення заручників).

Раніше повідомлялося про те, що Президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію із захопленням заручників в Луцьку. Він зазначив, що зараз поліцейськими введена операція "Заручник", а Служба безпеки України ввела план "Бумеранг".