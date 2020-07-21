Сьогодні День ангела відзначає Олександр, Федір і Дмитро. Як привітати

Сьогодні, 21 липня, свято Прокопія-женця, в цей день чоловіки з іменами Олександр, Федір і Дмитро святкують День Ангела. Українські Новини зібрали головні прикмети цього дня, а також красиві привітання в картинках зі святом.

Сьогодні православні християни святкують День Прокопія-женця. Святий Прокопій народився в Єрусалимі за часів правління імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Прокопія заарештували і кинули в тюрму за те, що став послідовником вчення Ісуса Христа. Згідно з легендами, вночі до нього у в'язницю з'явився Ісус і охрестив ув'язненого. Після цього Прокопія стали ще більше катувати, але він не відмовився від своєї віри. Внаслідок чого його стратили.

Також з цим днем пов'язують народні прикмети, за допомогою яких можна передбачити погоду.

Народні прикмети

Вважається, що у цей день буває гроза.

Також у цей день починається сильна спека.

Якщо 21 липня бджоли стали злішими – це до посухи.

Стиглі стручки акації кажуть, що житнє зерно дозріло.

Також 21 липня День ангела святкують Олександр, Федір і Дмитро.

День ангела 21 липня святкує Олександр. Фото: inlviv.in.ua

День ангела святкує Дмитро. Фото: apostrophe.ua

Привітання з Днем ангела. Фото: krapka.rv.ua

День ангела 12 липня. Фото: radiotrek.rv.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, синоптики зробили прогноз погоди на весь місяць - у липні очікується засуха і спека.

Також у липні в українців буде найбільше робочих днів, всього будуть відпочивати 8 днів.

Крім того, в липні очікується кілька довгих магнітних бур, атмосферні коливання очікуються на початку та в кінці місяця.