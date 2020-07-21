Як отримувати більшу пенсію в Україні: експерт назвав три головних способи

В Україні для того, щоб отримати високу виплату, доведеться заздалегідь відкладати частину зарплати, скориставшись одним з декількох фінансових інструментів. Водночас на українців чекають три етапи підвищення пенсій

Про це розповів експерт з особистих фінансів Олексій Половинкін, пише Обозреватель.

Він назвав головні механізми:

відкладати гроші на банківському депозиті;

Але тут важливо враховувати, що якщо банк закриють, то вкладнику повернуть тільки до 200 тис. грн (інша сума згорить). Правда, така норма не стосується державного Ощадбанку, він поки що гарантує повернення всієї суми вкладу в разі ліквідації.

купувати державні цінні папери – облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

В банках, каже Олексій Половинкін, готові купувати своїм клієнтам такі папери тільки якщо сума становить від 100 тис. грн, однак брокери готові продати папери на суму від 1150 грн.

"У Приватбанку на сайті сказано, що мінімально можна купити ОВДП на мільйон гривень. Але якщо з ними зв'язатися, то можна дізнатися, що від 100 тис. грн вже можна купувати облігації. Другий варіант – купувати через брокерів. Тоді можна вже купувати облігації від 1150 грн або від 1000 доларів (якщо ОВДП у валюті)", – пояснює експерт.

скористатися послугами приватного страхового фонду;

Тут також є свої ризики, однак такий інструмент можна вважати одним з найбільш консервативних.

Купувати щомісяця валюту і відкладати, наприклад, в євро або доларах. Половінкін вважає це не найоптимальнішим варіантом. Проте це краще, ніж взагалі нічого не робити.

"Це як зарядка. Краще почати з невеликого кроку. Якщо не можете півгодини щоранку займатися, краще пройтися п'ять хвилин пішки, ніж залишитися в ліжку. Так і зі збереженням. Краще відкладати у валюті, ніж взагалі нічого не робити", – говорить експерт.

Тим часом, з 1 липня в Україні вчергове підвищили пенсії.

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії хоча виплати проіндексували не всім.

Тим часом, пенсії українців зросли незначно: в ПФУ роз'яснили, що вплинуло на розмір доплат.